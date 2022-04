BVB, News und Gerüchte: Kader-Überraschung gegen Bayern! Bürki zurück im BVB-Aufgebot

Roman Bürki wird bei der Partie des BVB beim FC Bayern München am Samstag offenbar erstmals in dieser Saison wieder im Kader von Borussia Dotmund stehen. Ex-Dortmund-Profi Ilkay Gündogan hat erklärt, dem BVB fehle es an einer "mutigeren Selbsteinschätzung". Außerdem: Das BVB-Trikot für die Saison 2022/23 wurde womöglich bereits geleakt. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Roman Bürki wohl zurück im Spieltagskader

Roman Bürki ist in der internen Rangordnung des BVB hinter Stammkeeper Gregor Kobel und Ersatzmann Marwin Hitz zurückgefallen und stand in der laufenden Saison bisher kein einziges Mal im Spieltagskader der Borussen.

Laut Sport1 und Ruhr Nachrichten steht der 31-Jährige am Samstag offenbar vor einer Rückkehr ins Aufgebot des BVB. Der Schweizer soll bei der Partie gegen den FC Bayern München (Samstag 18.30 Uhr Liveticker) zumindest wieder auf der Bank sitzen.

Cheftrainer Marco Rose verkündete bereits am Donnerstag, dass Gregor Kobel beim Spitzenduell wegen einer Bänderverletzung ausfallen wird. Für Bürki könnte es einer der letzten Auftritte im BVB-Dress sein, da sein Abgang nach der Saison bereits fix ist. Der Schlussmann wechselt im Sommer ablösefrei zu Salt Lake City in die amerikanische MLS.

Der BVB in München: Sieben bittere Ohrfeigen vom FC Bayern © imago images 1/22 Am Wochenende kann der FC Bayern München gegen Dortmund den zehnten Meistertitel in Serie perfekt machen – zum ersten Mal überhaupt im direkten Duell mit den Schwarz-Gelben. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Nicht so unwahrscheinlich. © imago images 2/22 In den vergangenen sieben Bundesliga-Partien in der Münchner Arena wurde der BVB so richtig abgewatscht. 5:30 Tore, kein einziger Punktgewinn – selbst eine Halbzeitführung und ein schnelles 2:0 reichten jeweils nicht. © imago images 3/22 1.11.2014, 10. Spieltag: FCB-BVB 2:1 (0:1) - Nur eines der letzten sieben Bundesliga-Spiele in München konnten die Dortmunder eng gestalten. Fast schon ironisch, dass sie zum damaligen Zeitpunkt im Tabellenkeller standen. © imago images 4/22 Mit nur sieben Zählern aus neun Partien reisten sie gen Süden. Das Anfang vom Ende der Ära Klopp? Der Trainer gab später bekannt, dass er den BVB verlassen werde. Vor diesem Spiel war er in München vier Bundesliga-Spiele ohne Niederlage. © imago images 5/22 Und eigentlich sah es auch damals gut aus. Marco Reus erzielte in der 35. Minute das 1:0. Erst spät tüteten Robert Lewandowski (72.) und Arjen Robben (85.) den Bayern-Sieg ein – und stießen den BVB auf Platz 17. Ganz zur Freude Pep Guardiolas. © imago images 6/22 4.10.2015, 8. Spieltag: FCB-BVB 5:1 (2:1) - Unter Thomas Tuchel sah eigentlich schon zu Saisonbeginn alles rosiger aus. In München ging man im Oktober 2015 dennoch erstmals seit 2008 (0:5) wieder so richtig baden. © imago images 7/22 Dabei freuten sich alle auf das Taktik-Duell zwischen Tuchel und Pep. Bayern machte kurzen Prozess. Aubameyangs zwischenzeitlicher Anschlusstreffer (36.) half nicht. Thomas Müller (26., 35.), Lewandowski (46., 58.) und Mario Götze (66.) ebneten den Weg. © imago images 8/22 8.4.2017, 28. Spieltag: FCB-BVB 4:1 (2:1) - Eine Bedeutung hatte dieses Spiel nur noch für den BVB – was sich am Ergebnis nicht unbedingt ablesen lässt. Bayern hatte RB Leipzig zuvor schon auf zehn Punkte distanziert, Dortmund kämpfte um die CL. © imago images 9/22 Nach zehn Minuten stand es schon 2:0 (Lewandowski, Ribery), Robben (49.) und abermals Lewandowski (68.) legten nach. Guerreiros Treffer (20.) war bedeutungslos. © imago images 10/22 Glück im Unglück: Auch Hoffenheim verlor als Tabellendritter, der Abstand betrug weiterhin einen Punkt. Dortmund qualifizierte sich am Ende mit zwei Punkten Vorsprung knapp für die Königsklasse. Abstand zu den Bayern: 18 Zähler! © imago images 11/22 31.3.2018, 28. Spieltag: FCB-BVB 6:0 (5:0) - Auch im darauffolgenden Jahr war das Duell kein wirkliches Spitzenspiel. Schon vor dem Duell hatten die Bayern 66 Punkte gesammelt – 17 mehr als Schalke (2.) und 18 mehr als der BVB (3.). © imago images 12/22 Dieser Qualitätsunterschied zeigte sich am 28. Spieltag auch auf dem Rasen. Dreimal Lewandowski (5., 44., 87.), James Rodriguez (14.), Müller (23.) und Ribery (45.) gaben dem BVB sechs schallende Ohrfeigen. © imago images 13/22 Dortmund holte bis zum Ende der Saison nur noch sieben Punkte und rutschte am letzten Spieltag wegen einer Niederlage gegen Hoffenheim noch auf Platz vier ab. Rivale Schalke 04 sicherte sich die Vizemeisterschaft. © imago images 14/22 6.4.2019, 28. Spieltag: FCB-BVB 5:0 (4:0) - Diesmal sollte alles anders werden! Denn der BVB ging mit zwei Punkten Vorsprung ins Rennen. Hätten sie dieses Spiel gewonnen oder zumindest ein Unentschieden geholt, wären sie wohl Meister geworden. © imago images 15/22 Zwischenzeitlich hatte Bayern sogar neun Punkte Rückstand auf den BVB. Doch auch das reichte nicht. Mats Hummels (10.), Javi Martinez (41.), Serge Gnabry (43.) und zweimal Lewandowski (17. und 89.) - das entscheidende Duell wurde erneut zur Bayern-Gala. © imago images 16/22 9.11.2019, 11. Spieltag: FCB-BVB 4:0 (1:0) - Auch einige Monate später reiste der BVB mit guten Vorzeichen nach München. Dortmund hatte einen Punkt mehr auf dem Konto. Bei den Bayern sorgte ein Trainerwechsel für Unsicherheit. © imago images 17/22 Hansi Flick hatte den Stuhl von Kovac übernommen, sein Debüt in der Champions League gegen Piräus war zwar erfolgreich (2:0), aber wenig überzeugend. Jetzt also die große Chance für Dortmund, endlich in München zu gewinnen? © imago images 18/22 Nein. Bayern brannte ein Feuerwerk ab und überrollte Dortmund mit 4:0. Lewandowski traf selbstverständlich doppelt (17. und 76.), Gnabry und Hummels ebenfalls – Letzterer als BVB-Rückkehrer aber ins eigene Tor. © imago images 19/22 6.3.2021, 24. Spieltag: FCB-BVB 4:2 (2:2) - Die frischeste Erinnerung an die zahlreichen Dortmund-Pleiten ist jene an den März 2021. Vor rund einem Jahr hatte der BVB nach 23 Spielen bereits 13 Punkte Rückstand auf den Rekord- und Serienmeister. © imago images 20/22 Vorzeichen schlecht, eigene Tabellensituation als Fünfter schlecht – das gibt wohl die nächste Packung. Das schein den BVB zu befreien. Ein Haaland-Doppelpack brachte sie nach neun Minuten mit 2:0 in Führung. © imago images 21/22 Doch offenbar waren die Dortmunder selbst von diesem Blitzstart so überrascht, dass sie sich den Rest der Partie am eigenen Strafraum verschanzten. Lewandowski (26., 44., 90.) und Leon Goretzka (88.) wussten das zu bestrafen. © imago images 22/22 Und diesmal? Die Vorzeichen sind wieder schlecht. Aber wenn die jüngere Vergangenheit eines gezeigt hat: Bei diesem Duell sind die Vorzeichen egal. In München jagen 22 Spieler dem Ball hinterher und am Ende liegt der BVB am Boden. Oder?

BVB, Gerücht: Neues Dortmund-Trikot offenbar geleakt

Dortmund sucht für die Saison 2023/24 ein besonderes Heimtrikot, das von Fans designt werden soll. BVB-Kapitän Marco Reus und Klublegende Dede sind Teil einer neunköpfigen Jury, die eine Vorauswahl aus 15.000 Einsendungen trifft.

Bis das Fan-Trikot präsentiert werden soll, dauert es allerdings noch eine Saison und in der Zwischenzeit soll das BVB-Trikot für die kommende Spielzeit nun geleakt worden sein. Laut dem Portal Footy Headlines soll das Heimtrikot der Borussia für die Saison 2022/23 offenbar hauptsächlich in Gelb gehalten sein. Auf der Frontseite sind allerdings vier schwarze Längsstreifen zu sehen.

BVB, News: Gündogan fordert "mutigere Selbsteinschätzung"

lkay Gündogan fordert von seinem Ex-Klub Borussia Dortmund mehr Selbstbewusstsein, um den Rivalen FC Bayern vom Bundesliga-Thron zu stoßen. "In meinen Augen fehlt dem BVB eine mutigere Selbsteinschätzung", sagte der Mittelfeldstar von Manchester City vor dem Gipfeltreffen zwischen den Münchnern und dem BVB am Samstag bei Sport1.

"Es wird viel darüber geredet, dass die Bayern die besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen hätten, aber Dortmund schafft es seit Jahren, regelmäßig die größten Talente Europas zu überzeugen und auch gestandene Spieler, wie zuletzt Emre Can oder Niklas Süle im kommenden Sommer, für sich zu gewinnen", sagte Gündogan: "Natürlich geht es auf lange Sicht auch darum, diese Spieler halten zu können, aber mit diesen Voraussetzungen und der Strahlkraft kann man gut und gerne angreifen."

In der laufenden Saison könne Dortmund den Titelkampf aber nicht mehr spannend machen: "Selbst wenn der BVB am Samstag gewinnen sollte, dürfte der FC Bayern locker Meister werden. Das nimmt natürlich viel Reiz aus der Partie. Unser Ligaspiel gegen Liverpool vor zwei Wochen war da natürlich ganz anders in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in Deutschland", sagte Gündogan.

BVB: Die finalen Spiele der Saison von Borussia Dortmund