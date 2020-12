Robert Lewandowski verrät seine wichtigsten Tore für Bayern München

Unglaubliche 261 Pflichtspieltore hat Robert Lewandowski (32) in bisher 303 Einsätzen für den FC Bayern München erzielt. In einem ausführlichen Video hat der Pole nun über seine wichtigsten Treffer für den deutschen Rekordmeister gesprochen.

Im Sommer 2014 war Lewandowski von Borussia Dortmund zum FC Bayern gewechselt. Seitdem schießt er Tore wie am Fließband, in der laufenden Saison sind es bislang 15 Treffer in 14 Pflichtspielen.

Als erstes wichtiges Tor seiner Bayern-Laufbahn nannte Lewandowski auf dem YouTube-Kanal seines Klubs aber kein Pflichtspieltor, sondern einen Treffer in einem Freundschaftsspiel, und zwar bei einem 1:1 gegen den MSV Duisburg im Jahr 2014.

Der Grund: Es war sein erstes Tor überhaupt in den Bayern-Farben. "Ich wollte direkt zeigen, dass ich bereit bin, bei Bayern zu spielen und Tore zu schießen", erinnert er sich.

Lewandowski nannte auch seinen unglaublichen Fünferpack beim 5:1 gegen den VfL Wolfsburg im September 2015. Damals erzielte er von der Bank kommend alle fünf Treffer innerhalb von nicht einmal neun Minuten, der fünfte mit einem spektakulären Seitfallzieher.

Lewandowski hat Schuhe vom Fünferpack aufgehoben

"Das kann ich bis heute nicht genau erklären", sagte er - es sei ein Tag für die Fußballgeschichte gewesen. Die Wölfe seien damals zudem in Topform gewesen, er sei "ein bisschen sauer gewesen, muss ich ehrlich sagen", weil er nicht in der Startelf stand.

Die schnelle Folge seiner fünf Treffer habe er damals erst gar nicht realisiert. Zudem habe er sich zuhause nach dem Spiel erst einmal geärgert: "Ach, ich hätte noch ein Tor schießen können, ich hatte noch eine Chance zum 6:1." Bis heute habe er die Schuhe vom Spiel aufbewahrt.

Weitere wichtige Tore von Robert Lewandowski für Bayern: