Borussia Dortmund und der Sieg in Leipzig als Saison-Lehre: Fußballerisch spricht nichts gegen Favre

Borussia Dortmund hat sich mit dem 2:0 gegen RB Leipzig nicht nur die Vizemeisterschaft gesichert, sondern auch demonstriert, nach dem FC Bayern die beste deutsche Mannschaft zu sein. Eine Mannschaft, die (noch) nicht mental gefestigt genug für den großen Coup ist. Oder um es mit den Worten eines BVB-Spielers auszudrücken: Die "menschlich" ist.

Als der BVB am Mittwoch im heimischen Signal Iduna Park dem mittlerweile vor dem Abstieg geretteten Underdog Mainz 05 überraschend mit 0:2 unterlag, gab Trainer Lucien Favre zu, dass man den Gegner "unterschätzt" habe.

Fußballerisch, das offenbarte die Reaktion beim Tabellendritten in Leipzig drei Tage später, spricht nichts dagegen, an dem immer mal wieder zur Diskussion stehenden Favre festzuhalten. Denn wenn seine Mannschaft wirklich will, wenn sie wirklich mit voller Konzentration und Hingabe spielt, ist sie imstande, 16 der 17 Gegner in der Bundesliga problemlos zu schlagen.

Gegen RB, allen voran in den ersten 45 Minuten, kam das ganze spielerische Potenzial der Favre-Elf zur Geltung. Bissig im Spiel gegen, dynamisch im Spiel mit Ball: Die "erschreckend schwache" Leistung der Hausherren, wie Coach Julian Nagelsmann sie bezeichnete, war vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Gäste gehörig aufs Gaspedal drückten und gerade im Umschaltspiel eine Klasse besser waren. Mit einer effizienteren Chancenverwertung "hätte es am Ende noch höher ausfallen können", befand Mats Hummels nach dem Schlusspfiff.

RB Leipzig - BVB: Noten und Einzelkritiken zum Top-Spiel um die Vizemeisterschaft © imago images / Poolfoto 1/32 Borussia Dortmund ist Vizemeister 2019/20! Der BVB gewann das Top-Spiel um Platz zwei am 33. Spieltag mit 2:0 (1:0) bei Verfolger RB Leipzig. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken aller 31 Spieler, die im Einsatz waren. © imago images / Poolfoto 2/32 PETER GULASCI: Erneut der gewohnt starke Rückhalt der Leipziger. Der Ungar hielt dreimal überragend gegen Haaland. Note: 2. © imago images / Poolfoto 3/32 LUKAS KLOSTERMANN: Klostermann wirkte durch die Systemumstellung von Vierer- auf Dreierkette oft überfordert. Daher verlor er oft den Ball und kam meist einen Schritt zu spät. Er gewann keinen seiner Zweikämpfe und musste daher zur Pause raus. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 4/32 DAYOT UPAMECANO: Bereits nach drei Minuten musste Upamecano gegen Haaland retten, zehn Minuten später ließ er sich aber abkochen und leitete so einen großen Angriff des BVB ein. Er gewann 60 Prozent seiner Zweikämpfe. Ein solider Auftritt. Note: 3. © imago images / Poolfoto 5/32 MARCEL HALSTENBERG: Wie Klostermann wirkte Halstenberg in der Dreierkette oft überfordert und sah unglücklich aus. Nach dem Seitenwechsel fand er besser ins Spiel. Note: 4. © imago images / Poolfoto 6/32 NORDI MUKIELE: Wie so oft in der Saison zeigte Mukiele einige starke Zweikämpfe (fast 90 Prozent gewonnene Duelle), verlor aber auch zu einfach den Ball. Über seine Seite kam außerdem zu wenig Offensivdrang. Note: 3. © imago images / Poolfoto 7/32 MARCEL SABITZER: Ein unglücklicher Nachmittag für den Österreicher. Sabitzer hatte oft Probleme, seinen Raum dicht zu machen. Dafür brachte er jeden seiner Pässe an. Musste nach 39 Minuten verletzungsbedingt raus. Note: 4. © imago images / Poolfoto 8/32 KEVIN KAMPL: Insgesamt kam vom sonstigen Antreiber der Leipziger zu wenig. Ihm gelang es ebenfalls nicht, im Mittelfeld die Löcher zu schließen - nur 14 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Dazu nahm er zu oft das wenige Tempo im RBL-Spiel heraus. Note: 4,5 © imago images / Poolfoto 9/32 ANGELINO: Er machte über seine die linke Seite viel Dampf, die letzte Entschlossenheit ließ er allerdings vermissen. Teilweise etwas zu verspielt, verlor den Ball insgesamt 23-mal. Note: 3. © imago images / Poolfoto 10/32 EMIL FORSBERG: Der Schwede riss immer wieder das Spiel an sich. Ihm fehlte allerdings die Spritzigkeit, wodurch er nur wenig ins Dribbling gehen konnte. Daher auch mit großen Problemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 4. © imago images / Poolfoto 11/32 TIMO WERNER: Im ersten Spiel nach Bekanntgabe seines Wechsels versuchte der Nationalstürmer zwar das Spiel anzutreiben, doch bis auf eine Chance konnte er nicht viel bewirken. Nach 70 Minuten war für ihn Feierabend. Note: 4. © imago images / Poolfoto 12/32 PATRICK SCHICK: Hing oft in der Luft. Der Tscheche hatte großes Glück, dass sein Foul gegen Witsel nicht die Rote Karte bedeutete. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 13/32 DANI OLMO: Kam für den verletzten Sabitzer ins Spiel. Mit ihm ging ein wenig mehr nach vorne. Olmo gelang es auch besser, Zweikämpfe zu gewinnen (über 70 Prozent). Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 14/32 TYLER ADAMS: Er wurde nach der Pause für Klostermann gebracht. Ohne große Fehler im Spiel - ein solider Auftritt des amerikanischen Nationalspielers. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 15/32 CHRISTOPHER NKUNKU: Ersetzte in der 71. Minute Timo Werner. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 16/32 AMADOU HAIDARA: Wurde in der 71. Minute für Kampl eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 17/32 IBRAHIMA KONATE: Der Innenverteidiger kam in der 75. Minute für Forsberg ins Spiel. Keine Bewertung. © getty 18/32 Roman Bürki: Bekam im ersten Spiel nach seiner Vertragsverlängerung lange fast gar nichts auf den Kasten. War gut gegen Werner (40.) und Angelino (85.) zur Stelle. Note: 2,5. © getty 19/32 Lukasz Piszczek: Ordentliche Vorstellung des Polen, der einige Mal gut klärte und meist sicher stand. Note: 3. © imago images / Poolfoto 20/32 Mats Hummels: Wurde im Spielaufbau kaum gepresst, hatte viel Platz und nutzte diesen. Verteilte viele Bälle ins vordere Drittel und leitete Chancen ein. Starkes Dribbling vor dem 1:0, ohne das der gesamte Angriff nicht möglich gewesen wäre. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 21/32 Emre Can: Wie schon gegen Mainz linkes Glied der Dreierkette. Leite Haalands Großchance ein (15.). Defensiv sehr aufmerksam. Sah seine fünfte Gelbe Karte und kann damit vorzeitig in den Urlaub fahren. Note: 2,5. © getty 22/32 Mateu Morey: Machte sein erstes Pflichtspiel von Beginn an im Seniorenfußball und ließ auf rechts immer wieder seine Dynamik aufblitzen. Scheiterte unmittelbar nach der Pause frei vor Gulacsi. Vielversprechende Vorstellung des Spaniers. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 23/32 Axel Witsel: Trug von Schicks rotwürdigem Foul eine Risswunde davon. Ansonsten deutlich formverbessert als in den Vorwochen. Gewohnt passsicher und robust im Zweikampf. Note: 3. © imago images / Poolfoto 24/32 Julian Brandt: Auf der Acht mit einer guten Partie als Verbindungsspieler. Bewies eine hohe Passsicherheit, vor allem in der gegnerischen Hälfte, und gab die Vor-Vorlage zum 1:0. Bereitete zudem das 2:0 vor. Note: 2. © imago images / Poolfoto 25/32 Raphael Guerreiro: Gegen den Ball mit einer soliden Vorstellung. Zog in Ballbesitz immer wieder nach innen. Legte Hazards erste Chance auf (13.) und setzte seine Mitspieler mehrfach gut ein. Scheiterte mit einem Freistoß nur knapp (45.). Note: 2,5. © getty 26/32 Giovanni Reyna: Stand wie Morey erstmals im Seniorenbereich in der Startelf und bereitete gleich seinen ersten Treffer vor. Sein entscheidender Ballkontakt vor dem 1:0 war sensationell. Auch sonst mit einer tadellosen Leistung. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 27/32 Thorgan Hazard: Vorne viel unterwegs und mit guten Bewegungen. Kam im ersten Durchgang zweimal zum Abschluss und war auch Wegbereiteter von Haalands Großchance. In der zweiten Hälfte vor allem gegen den Ball gefordert. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 28/32 Erling Haaland: Erst unglücklich bei seiner Groß- und Doppelchance nach einer Viertelstunde, nach 30 Min. dann eiskalt bei seinem Tor zum 1:0. Bereitete nach der Pause Moreys Großchance vor, traf wenig später die Latte und legte das 2:0 nach. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 29/32 Jadon Sancho: Kam in Minute 78 für Debütant Morey und gab die Vor-Vorlage zum 2:0. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 30/32 Leonardo Balerdi: Wurde für Reyna zehn Minuten vor dem Ende eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 31/32 Nico Schulz: Wurde in der Nachspielzeit eingewechselt und verteidigte den Vorsprung mit ins Ziel. Keine Bewertung. © imago images / PanoramiC 32/32 Dan-Axel Zagadou: Kam in der Nachspielzeit zu seinem Comeback nach längerer Verletzungspause und verteidigte den Vorsprung mit ins Ziel. Keine Bewertung.

Hummels: "Der Titel muss immer das Ziel sein"

Der Dortmunder Abwehrchef sprach daher mit Fug und Recht von "einem der besten Auftritte" des BVB in dieser Saison. Einer Saison, in der wohl mehr drin gewesen wäre, hätte die Favre-Elf kein Mentalitätsproblem. Hätte sie auch vermeintliche Pflichtaufgaben wie gegen Paderborn, Freiburg oder Hoffenheim pflichtbewusst gelöst und eines der beiden Spitzenduelle mit den Bayern für sich entschieden oder zumindest mit einem Remis beendet.

So ist am Ende erneut nicht mehr drin als Platz zwei - auch weil die fußballerische Qualität und Erfahrung der Münchner ein Stückchen höher und gefestigter ist, aber auch weil sie tatsächlich die Punkte holen, die auf dem Papier schon im vornherein als "fest eingeplant" abgetan werden.

"Natürlich sind wir nicht mit Platz zwei zufrieden", sagte Erling Haaland, der gegen Leipzig seine Bundesliga-Tore 15 und 16 beisteuerte. Hummels kündigte an, man wolle in der neuen Spielzeit "noch einen Platz nach oben rutschen". Warum er das so selbstbewusst und deutlich sagte? "Der Titel muss immer das Ziel sein, wenn man so eine Mannschaft hat."

Der BVB ist menschlich, der FC Bayern nicht

Gerade die Rückrunde dürfte Hummels und Co. zuversichtlich stimmen. Eine Rückrunde, in der der ohnehin hochklassig bestückte Kader mit Haaland und auch Emre Can einen deutlichen Qualitätsschub bekommen hat.

Eine Rückrunde, in der sich einige neue verheißungsvolle Talente wie die gegen Leipzig auffälligen Giovanni Reyna oder Mateu Morey als echte Alternativen zu Stammkräften wie Jadon Sancho erweisen. Eine Rückrunde, in der die Schwarz-Gelben mehr Tore auf ihrem Konto haben (aktuell 84) als jemals zuvor in ihrer Bundesliga-Historie.

"Ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die Kritik ertragen kann", sagte Julian Brandt nach dem Leipzig-Spiel. "Wir sind sehr selbstkritisch und hinterfragen uns. Auf der anderen Seite haben wir so viele Spiele gewonnen, dass man auch mal ein Spiel verlieren kann."

Das sei "am Ende auch irgendwo menschlich", befand der Nationalspieler. Das Ärgernis aus BVB-Sicht: Es gibt offensichtlich eine Mannschaft in Deutschland, die nicht menschlich ist.

Die Bundesliga-Tabelle nach dem 33. Spieltag