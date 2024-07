Nur noch letzte Details zu klären: Wechsel von João Palhinha zum FC Bayern München befindet sich angeblich auf der Zielgeraden

So würden beide Klubs "mit Hochdruck" an einer Einigung arbeiten, mit der alle Seiten am Ende leben könnten. Im Großen und Ganzen sei eine Übereinkunft zwischen Fulham und dem deutschen Rekordmeister erzielt, einige Einzelheiten müssten jedoch noch geklärt werden.

Medienberichten zufolge haben die Münchner jüngst ein letztes Angebot in Höhe von 46 Millionen Euro für den 28-Jährigen abgegeben.

Auf der Pressekonferenz vor Portugals Spiel gegen Slowenien hatte Palhinha zudem selbst angekündigt, gerne zum FC Bayern wechseln zu wollen. "Wegen meiner sportlichen Zukunft: Beide Klubs wissen, wo ich in einem Monat spielen will", sagte er dort.