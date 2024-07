"Ich würde nur dorthin, wenn ich spiele": EM-Held mit klarer Ansage in Richtung FC Bayern München

Im Sommer 2023 standen die Münchner offenbar kurz davor, den Mann aus Tiflis zu verpflichten. Das verriet Mamardashvili kürzlich in einem Interview.

"Mein Wechsel zu Bayern München war im letzten Sommer schon fast durch. Mein Agent war mit meinem Vater in München, um eine Wohnung zu finden. Aber soweit ich weiß, haben sie sich am Ende geweigert, 35 Millionen für mich zu zahlen", so der 21-malige georgische Nationaltorhüter.