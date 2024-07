Neue Details durchgesickert: Matthijs de Ligt vor Abschied vom FC Bayern München

Bei einem Transfer müsste der Mann aus Leiderdorp einen Schritt zurück in Kauf nehmen und zumindest vorerst auf Champions-League-Einsätze verzichten. Manchester belegte in der vergangenen Spielzeit in der Premier League lediglich Platz acht und wird in der Europa League an den Start gehen.

De Ligt wechselte erst im Sommer 2022 von Juventus Turin nach München, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison verbuchte er in 30 Pflichtspielen zwei Tore und eine Vorlage.