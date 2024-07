FC Bayern München, News und Gerüchte: Widersprüchliche Berichte zu Jonathan Tah - Warnung an Michael Olise

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Joshua Kimmichs Entscheidung hängt wohl auch an Pep Guardiola

Joshua Kimmich soll angeblich dazu tendieren, den FC Bayern spätestens nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2025 zu verlassen. Mit Manchester City, dem FC Liverpool, Real Madrid und dem FC Barcelona soll es mindestens vier potenzielle Abnehmer geben.

Wie die englische Zeitung Sun berichtet, sei für den deutschen Nationalspieler bei einem Wechsel nach Manchester entscheidend, ob Trainer Pep Guardiola seinen ebenfalls 2025 auslaufenden Vertrag noch einmal verlängert.

Die Bayern würden den 29-Jährigen dem Vernehmen nach am liebsten noch in diesem Sommer abgeben. Als Ablöse sind 50 Millionen Euro im Gespräch. Der FC Barcelona soll sich einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo bereits dazu entschieden haben, Kimmich keinesfalls in diesem Jahr verpflichten zu wollen.