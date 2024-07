FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthijs de Ligt wohl in Gesprächen mit Manchester United - Min-jae Kim soll Interessenten aus Saudi-Arabien abgesagt haben

© getty

FC Bayern München, News: Unterschreibt João Palhinha am Mittwoch beim FCB?

Der sich abzeichnende Wechsel von Mittelfeldspieler João Palhinha vom FC Fulham zum FC Bayern München könnte zeitnah finalisiert werden.

Laut der Bild fliegt der Portugiese am Mittwoch nach München, um seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister zu unterschreiben. Seinen Medizincheck soll Palhinha demnach schon am vergangenen Wochenende absolviert haben, nachdem er am Freitagabend mit Portugal im EM-Viertelfinale ausgeschieden war.

Der 29-Jährige soll die Bayern laut Bild eine Ablösesumme in Höhe von 49,5 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen kosten. Palhinhas Vertrag bei Fulham ist noch bis 2028 datiert.