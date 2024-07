FC Bayern München, News und Gerüchte: Verkauf gestaltet sich schwierig! Serge Gnabry will wohl beim FCB bleiben

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Serge Gnabry will wohl Neustart beim FCB

Serge Gnabry wurde zuletzt immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Wie es aussieht, will der Flügelstürmer aber einen Neuanfang beim FC Bayern München anstreben. Das berichtet Sky. Demnach führe der 28-Jährige keinerlei Gespräche mit anderen Klubs und es liegen dem FC Bayern auch keine Angebote vor. Gnabry verdient in München fürstlich, soll ein Jahresgehalt zwischen 15 und 17 Millionen Euro erhalten. Laut dem Pay-TV-Sender hoffe der Angreifer auf eine neue Perspektive unter dem neuen Trainer Vincent Kompany. Vor zwei Wochen habe er das individuelle Training aufgenommen, um top-fit in die neue Saison zu starten.