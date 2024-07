Der beste Tackler der Premier League! Bayerns Neuzugang João Palhinha scheint für das Spiel gegen den Ball geboren

© imago images

FC Bayern München: Das sind die Schwächen von João Palhinha

Palhinhas Passwerte sind allenfalls durchschnittlich. Laut FBRef waren 54 Prozent der Spieler auf seiner Position in Europas Top-5-Ligen besser als er in Sachen Passquote, auch spielten 61 Prozent eine höhere Anzahl an Pässen. Bei Passversuchen in die Offensive sind die Werte beinahe dramatisch schlecht. Das liegt aber daran, dass Fulham per se einen geringen Ballbesitzanteil von knapp 50 Prozent aufwies und man Palhinha nicht als Aufbauspieler einbindet. Auch im Nationalteam nicht.

Hier fehlt ihm schlicht die nötige Aktivität. Nach getaner Arbeit, also idealerweise einem Ballgewinn, ist Palhinha keine Option für schnelles Umschaltspiel oder auch Passstaffetten, um den Ballbesitz zu sichern.

Es würde sein Profil als Spieler deutlich abrunden, würde er sich in diesen Situationen häufiger so tatkräftig zeigen, wie er es in den direkten Duellen macht. Die neue Umgebung beim FC Bayern, dem bislang stärksten Klub seiner Karriere, könnte trotz Palhinhas fortgeschrittenem Alter aber ein Nährboden für weitere Entwicklung in diesem Bereich sein.