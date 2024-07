"Man sieht sich immer zweimal im Leben": FC Bayern München gibt Transfer von Joao Palhinha bekannt

João Palhinha beim FC Bayern: "Einer der glücklichsten Tage in meinem Leben"

Palhinha, der die Rückennummer 16 tragen wird, sprach von einem "der glücklichsten Tage in meinem Leben. Ich spiele nun für einen der absoluten Topclubs in Europa, damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen, und darauf bin ich sehr stolz. Ich freue mich auf die Atmosphäre und auf die Fans in der Allianz Arena. Ich möchte mit dem FC Bayern Erfolge feiern, Titel gewinnen - dafür werde ich alles geben."

Medienberichten zufolge zahlt der FCB 46 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an den FC Fulham. Der defensive Mittelfeldspieler war 2022 von Sporting Lissabon nach London gewechselt. In der vergangenen Saison kam er auf vier Tore und einen Assist in 39 Pflichtspielen. Bei der EM 2024 in Deutschland kam er in vier von fünf Spielen für Portugal zum Einsatz.

João Palhinha: Seine Karriere als Profi im Überblick