"Soll eines der Gesichter der Zukunft unserer Mannschaft werden": FC Bayern verlängert mit Aleksandar Pavlovic

Pavlovic musste wegen eines Infekts kurzfristig für das Turnier passen. Er hatte zuletzt schon immer wieder Probleme mit den Mandeln und plant deshalb in der Pause bis zum Saisonstart bei den Bayern am 15. Juli eine Operation.

Pavlovic war 2011 vom SC Fürstenfeldbruck als Siebenjähriger zum FC Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison hatte er sich bei den Profis etabliert und kam in 22 Pflichtspielen zum Einsatz. Im Nationalteam hatte er am 3. Juni gegen die Ukraine (0:0) sein Debüt gefeiert.