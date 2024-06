FC Bayern München, News und Gerüchte: Komplikationen im Poker um Jonathan Tah

© Getty

FC Bayern München, Gerücht: Wechselt Jonathan Tah erst 2025 zum FCB?

Jonathan Tah steht bekanntlich vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München. Während sich der deutsche Nationalspieler mit dem FCB bereits auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben soll, finden die Klubs in Sachen Ablöse offenbar noch nicht zueinander.

Wie Sky berichtet, befinden sich die Verhandlungen in einem frühen Stadium, eine Einigung sei derzeit nicht in Sicht, weil Leverkusens Ablöseforderung nach wie vor immens sei. Die Bayern seien nach dem Transfer von Hiroki Itō vom VfB Stuttgart entspannt und gehen den Tah-Poker angeblich strategisch an. Sollten sich die Vereine nicht einigen, will Tah demnach erst nach Vertragsende im Sommer 2025 nach München wechseln.

Der 28-Jährige, der derzeit mit dem DFB-Team an der Heim-EM teilnimmt, kam in der abgelaufenen Saison für Meister Leverkusen in 48 Pflichtspielen auf sechs Tore und eine Vorlage.