Offiziell: Zukunft von Josip Stanisic beim FC Bayern München geklärt

Wie die Münchner am Donnerstag in einer Pressemitteilung bestätigten, hat sich der 24-jährige Kroate bis 2029 an den FCB gebunden.

"Wir sind glücklich, dass wir mit Josip langfristig verlängern. Er ist ein gebürtiger Münchner, der schon in der Jugend beim FC Bayern am Ball war – ich habe in meiner eigenen Zeit gelernt, was man da alles mitnimmt. Stani weiß, worauf es beim FC Bayern ankommt. Er hat sich in Leverkusen und bei der kroatischen Nationalmannschaft auf höchstem Niveau etabliert – wir freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm", wird Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Sportdirektor Christoph Freund schlug in eine ähnliche Kerbe. "Josip ist ein weiteres Beispiel für die Nachwuchsarbeit am FC Bayern Campus. Das Jahr in Leverkusen war wichtig, weil er regelmäßig spielen konnte. Stani hat sich immer behaupten müssen, geht konsequent seinen Weg – er ist einer, der sich selbst belohnt für seinen Einsatz. Solche Charaktere brauchst du in einer Mannschaft. Er ist ein Vorbild, wie man sich beim FC Bayern durchsetzt."

Stanisic selbst freut sich derweil über seine Rückkehr an die Säbener Straße. "Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Vereins. Ich bin Leverkusen dankbar, weil ich dort viel dazugelernt habe - im Fußball wie außerhalb des Spielfelds: Ich durfte viele Spiele machen, konnte mich zeigen und in Rhythmus kommen. Ich habe Selbstvertrauen gewonnen und denke, dass ich als ein besserer Spieler zurückkehre", sagte er und betonte: "Meine Ziele sind klar: Alles für den FC Bayern zu geben und so viele Titel wie möglich zu gewinnen. Es ist schön, wieder in meiner Heimat zu sein."