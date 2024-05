Verletzungs-Schock beim Training des FC Bayern München: EM-Teilnahme von Kingsley Coman in Gefahr?

Kingsley Coman hat bei seiner Reha einen Rückschlag erlitten und sich offenbar erneut am linken Knie verletzt. Die Teilnahme des 27-jährigen Flügelstürmers an der EM mit der französischen Nationalmannschaft erscheint somit in Gefahr.

Laut Bild knickte Coman beim Training am Montag bei einem Dribbling mit dem linken Bein weg, schrie vor Schmerzen und hielt sich das linke Knie. Veröffentliche Fotos zeigen Coman auf dem Rasen liegen. Nach einer Behandlung durch Reha-Coach Simon Martinello und Teamarzt Dr. Jochen Hahne soll er - immerhin ohne Hilfe - in die Kabine gehumpelt sein. Im Januar hatte sich Coman einen Innenbandriss im nun erneut lädierten linken Knie zugezogen, wurde damals sogar operiert. Nach seinem Comeback Ende März absolvierte er nur drei Einsätze, ehe er wegen eines Muskelbündelrisses in den rechten Adduktoren die restliche Saison ausfiel. Dennoch berief ihn Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps in den vorläufigen EM-Kader - nun also der neuerliche Schock. Der verletzungsgeplagte Franzose hatte schon den WM-Titel 2018 aufgrund eines Syndesmoserisses verpasst.

