FC Bayern München: Zeugnisse für die Stars des FCB! Nur einer schafft es in den Einserbereich

SPOX schaut auf die gesamte Saison der FCB-Profis und dabei nicht nur auf ihre Noten in den jeweiligen Einzelkritiken, sondern auf den Gesamteindruck, den die Spieler in allen Wettbewerben und darüber hinaus hinterlassen haben. Welche Ansprüche werden an den Spieler gestellt? Wie hat er diese erfüllt? Wie wichtig war er in seiner jeweiligen Rolle? Wie ist die allgemeine Stimmung rund um den jeweiligen Spieler?

All das fließt in die Bewertung ein und so können sich etwaige Durchschnittsnoten der vergangenen Einzelkritiken von den hier vergebenen Noten mal mehr und mal weniger stark unterscheiden.

Hier geht es zum Zwischenzeugnis vom Winter.