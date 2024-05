Sprunggelenksverletzung: FC Bayerns Aleksandar Pavlovic gibt für Heim-EM Entwarnung

Der angehende Nationalspieler des FC Bayern signalisierte am Sonntag, dass seine am Samstag im letzten Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (2:4) Sprunggelenksverletzung nicht so schlimm sei wie befürchtet. "Nene, alles gut", sagte er vor einer internen Abschlussfeier zu Bild.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im vorläufigen EM-Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht, war in Hoffenheim in der 34. Minute ausgewechselt worden.

Pavlovic war von Nagelsmann erstmals für die Länderspiele im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) nominiert worden, hatte aber wegen einer Erkrankung nicht anreisen können. Auf sein DFB-Debüt wartet er noch.