FC Bayern München: TSG Hoffenheim vs. FCB heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die TSG 1899 Hoffenheim will in die Europa-League und Bayern Platz zwei verteidigen. Die Mannschaft, die gewinnt, erreicht ihr Ziel in jedem Fall.

Vor Beginn: Das Duell findet in der PreZero-Arena in Sinsheim statt. Um 15:30 Uhr soll die Partie angestoßen werden.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie TSG Hoffenheim vs. Bayern München!