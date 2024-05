FC Bayern München: Thomas Müller dementiert Gang zu den Bossen wegen Thomas Tuchel - und bricht Interview ab

"Thomas Tuchel hat in diesem wilden Jahr unter keinen leichten Umständen den einen oder anderen Haufen vor sich wegkehren müssen, den er nicht selber produziert hat", sagte Müller bei Sky. "Ich will mich bedanken beim Trainerteam, die haben wirklich alles reingelegt. Vielleicht war der Fit - ich versuche nur, Ergebnisse zu interpretieren - irgendwie nicht so gut mit uns als Mannschaft. Vielleicht hätten wir andere Spielertypen gebraucht, vielleicht hätte der Trainer etwas anders machen müssen. Keine Ahnung."

Der FC Bayern verkündete im Februar die Trennung von Tuchel im Sommer trotz laufenden Vertrags bis 2025. In den vergangenen Tagen gab es Gespräche über eine Kehrtwende, die jedoch letztlich scheiterten. Im Zuge dessen gab es Gerüchte, dass Müller gemeinsam mit Kapitän Manuel Neuer bei der Klubführung um eine Weiterbeschäftigung des Trainers gebeten habe.

"Das kann ich nicht bestätigen, dass ich bei den Verantwortlichen war. Mehr kann ich dazu nicht sagen", erklärte Müller. "Wir brauchen nicht über ungelegte Eier sprechen, sondern schauen in die Zukunft. Wir wollen einfach raus aus der Saison und im Sommer neu anfangen." Auch Kapitän Manuel Neuer dementierte, bei der FCB-Führung vorstellig gewesen zu sein.