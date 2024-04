FC Bayern München, News und Gerüchte - Bundestrainer Julian Nagelsmann über FCB-Krise: "Spieler können gut trennen"

© getty

FC Bayern München, News: Leroy Sané kündigt "intensivere" Wochen an

Nationalspieler Leroy Sané erwartet in näherer Zukunft klärende Gespräche mit dem FC Bayern über sein Vertragsende 2025 hinaus. "Ich mache mir im Moment nicht so viele Gedanken darüber und bin auf das Hier und Jetzt fokussiert. Aber meine Verantwortlichen sind in Kontakt mit dem Verein, da wird es in den nächsten Wochen sicher noch ein bisschen intensiver werden", sagte der 28-Jährige vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag (21.00 Uhr).

Hier gibt es weitere Informationen.