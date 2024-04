FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Leroy Sané vor dem Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal im Liveticker zum Nachlesen

FC Bayern München: PK mit Tuchel und Sané im Liveticker zum Nachlesen

Und das war es mit der PK.

Tuchel über Havertz und den gemeinsamen CL-Sieg mit Chelsea 2021: "Kai hat das wichtigste Tor meiner Trainer-Karriere erzielt. Er ist ein toller Kerl, hat einen super Charakter. Ich bin sehr froh, dass er hier die Wertschätzung bekommt, die er verdient."

Tuchel über Ödegaard: "Arsenal definiert sich als Team, das ist schön zu sehen. Man ist nicht abhängig von individuellen Lösungen, um Spiele zu gewinnen. Sie sind ein sehr team-fokussiertes Team. Ödegaard ist aber einer der Schlüsselspieler. Wir lieben es, wie er seine Aktionen beginnt. Ich hoffe, wir finden Lösungen, um ihm das Leben schwer zu machen. Es ist beeindruckend, wie er sich als Kapitän entwickelt hat."

Tuchel über seine Situation: "Mir geht es mit der Entscheidung gut. Es ist am Ende nur Fußball. Ich weiß nicht, ob ich damals allzu viel Mitsprachrecht hatte. Es gab für mich nicht die Option, aufzuhören. Ich und mein Trainerstab sind die härtesten Kritiker. Wir ziehen das bis zum Ende durch. Das ist so vereinbart, dazu stehe ich."

Tuchel über Leidenschaft: "Die Energie fehlt uns in der Liga, aber morgen ist keine Liga. Wir haben eine schlechte Nacht gehabt, dann offen, ehrlich, emotional, sachlich analysiert. Heute haben wir Abschlusstraining gemacht. Dann ist es vergessen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern und das Fußballspiel von vorgestern. Wir müssen in der Verbissenheit, in unserem Investment, in der Bereitschaft zu leiden, zwei Schippen drauflegen im Vergleich zu den letzten beiden Auftritten. Wenn wir das tun, sind wir konkurrenzfähig. Wir spielen in dieser Saison gegen uns selber."

Tuchel über seine Zukunft: "Normalerweise gebe ich alles für das Team, das ich trainiere. Ich bin glücklich, auf diesem hohen Niveau arbeiten zu dürfen. Ich mache es auch, um mich selbst zu beweisen. Ich möchte keine Schlagzeilen über andere Vereine lesen. Ich werde für Bayern alles geben bis zum letzten Spiel."

Tuchel über Arteta: "Er hatte einen schwierigen Anfang, aber die Mannschaft stand zum Trainer und sie haben das durchgestanden. Dann sind sie ins Rollen gekommen. Taktisch spielen sie auf sehr hohem Niveau, sehr aggressiv, sehr stabil gegen den Ball. Jeder Aspekt des Spiels wurde angegangen. Man muss ihm ein großes Kompliment machen."

Tuchel über Arsenal: "Es ist extrem schwierig. Ihre Leistung ist extrem ruhig. Arsenal definiert sich als Team. Bei Standards sind sie die beste Mannschaft in Europa. Im zweiten Jahr spielen sie konstant auf hohem Niveau, bringen hohe Energie auf den Platz. Die Mannschaft trägt Artetas Handschrift. Trainer und Mannschaft sind eine Einheit, das sieht man in jedem Spiel. Sie dominieren die stärkste Liga der Welt. Wir wissen, wie wir ihnen wehtun wollen. Wir haben in der CL mehr Erfahrung als sie. In Europa ist es anderer Fußball in Europa. Das hat hoffentlich Einfluss zu unseren Gunsten."

Tuchel über die Situation: "Die Saison ist nicht verloren. Wir stehen verdient in der Kritik für unsere Leistung im DFB-Pokal und in der Liga. Die Kritik nehmen wir an. Die Konstanz, der Hunger, die Hingabe war nicht so, wie wir das erwarten. In der CL war das aber durchgehend sehr hoch. Wir brauchen zwei absolute Top-Leistungen."

Tuchel über Austausch in der Mannschaft: "Nächste Frage. Dazu sage ich nichts, das bleibt intern."

Tuchel über Vergleiche zum letztjährigen Viertelfinale gegen City, als er sich in die Mannschaft "schockverliebt" habe: "Gleiche Leistung, gleiche Leidenschaft, anderes Ergebnis bitte. Arsenal ist aktuell die beste Mannschaft der Premier League. Das wird ein großer Test."