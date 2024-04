FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den 1. FC Heidenheim: Upamecano und Kim nur 45 Minuten bei der Sache, Müllers frustrierendes Jubiläum

© imago

FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim, Noten: Min-Jae Kim

Durfte auch mal wieder von Beginn an spielen, wohl, um Eric Dier eine Pause vor der Partie bei Arsenal zu geben. Hatte die meisten Ballkontakte aller Spieler in der ersten Halbzeit, nutzte den vielen Platz auch für ein paar Dribblings bis knapp vors letzte Drittel. Verlor in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit das Kopfballduell gegen Tim Kleindienst, das in der Folge zu Sessas Anschlusstreffer führte. Sein Abwehrverhalten gegen Kleindienst vor dessen zehntem Saisontreffer 86 Sekunden nach dem 1:2 steht so sicher auch in keinem Lehrbuch. So stehen unterm Strich eben zwei fatale Fehler, die zu zwei Gegentoren führten. Nach diesem Spiel ist klar: Zu Eric Dier und Matthijs de Ligt gibt es in der Innenverteidigung derzeit keine Alternative beim FCB. Note: 5.