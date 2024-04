FC Bayern München, News und Gerüchte: Tuchel sitzt bei FCB-Spiel gegen den 1. FC Köln nicht auf der Bank

© imago

FC Bayern, News: Münchner Fans attackieren UEFA

Der FC Bayern München muss das Hinspiel des Viertelfinals der Champions League beim FC Arsenal am Dienstag in London ohne die eigenen Fans bestreiten. Die UEFA hatte den FCB aufgrund Fehlverhaltens der Anhänger mit einem Fan-Ausschluss für ein Auswärtsspiel im europäischen Wettbewerb sowie einer Geldstrafe in Höhe von 50.750 Euro bestraft. Als Grund hatte der Verband Pyrotechnik-Vorfälle und geworfene Gegenstände im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom angeführt.

Der FCB hatte daraufhin seine Fans ausdrücklich davor gewarnt, sich dennoch Tickets für das Spiel beim FC Arsenal zu kaufen und nach London zu reisen.

In Heidenheim entrollte die aktive Fanszene des deutschen Rekordmeisters ein Transparent und teilte der UEFA mit, was sie von dieser Maßnahme hält: "We're going to London anyway! Wembley calling - Fuck UEFA" ("Wir fahren so oder so nach London! Wembley wartet auf uns - Fuck UEFA"), stand auf dem Transparent.

Immerhin die Fans haben den Traum vom Champions-League-Titel nicht aufgegeben, in Wembley findet dieses Jahr das Finale der Champions League statt.