Das schwierige Verhältnis zwischen dem FC Bayern und TV-Experte Didi Hamann: Wenn der "Märchenerzähler" von "Frechheit" und "Missverständnis" spricht

Didi Hamann und der FC Bayern: Thomas Tuchel gegen das Experten-Duo

Einige Wochen vor dem jüngsten Stress infolge von Tuchels Spanien-Andeutungen kam es zu einem der prominentesten Scharmützel zwischen Hamann und den Bayern. Oder genauer gesagt zwischen dem Duo Hamann/Lothar Matthäus und Tuchel.

Hamann hatte ohnehin schon kritische Worte bezüglich Bayerns Entwicklung unter Tuchel geäußert, dann scheiterte der Rekordmeister Anfang November 2023 auch noch sensationell im DFB-Pokal an Drittligist Saarbrücken.

"Die Entwicklung, seitdem der Trainer hier ist, ist nicht gut", machte Hamann deutlich und äußerte auch Unverständnis für den Umgang Tuchels mit Joshua Kimmich. "Der Junge wurde in acht Monaten demontiert vom Stammspieler in München, vom Spieler, den Guardiola vielleicht im Sommer nach Manchester holen wollte. Jetzt hört man schon Stimmen, dass sie froh sind, dass er nächste Woche nicht spielen kann", sagte er bei Sky90.

Und Matthäus, ebenfalls Sky-Experte, stimmte Hamann in seiner Kritik an den Bayern zu: "Thomas Tuchel hat sich in Saarbrücken verzockt. Ich hätte an seiner Stelle meine beste Elf aufgeboten und nach 50, 60 Minuten rotiert", betonte Matthäus hinsichtlich der Pokal-Blamage.

Tuchels Reaktion auf einer Presskonferenz vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund war trotzig: "Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung", erklärte er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Als Tuchel nach dem 4:0 in Dortmund dann direkt auf Matthäus traf, wurde deutlich, wie sehr ihn die ständige Kritik der Experten stört: "Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit dem Trainer? Trotz keiner Weiterentwicklung? So eine Überraschung", antwortete der Bayern-Trainer im Sky-Interview sarkastisch auf die erste Frage. "Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi."

Kurz darauf brach er das Interview mit dem TV-Sender vorzeitig ab, legte später bei der Pressekonferenz noch einmal nach: "Für keine Weiterentwicklung und ein schlechtes Innenverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft sah es ganz okay aus. Den Rest erfahrt ihr von den Experten", meinte er vielsagend.