FC Bayern München, News und Gerüchte: Dietmar Hamann nennt Thomas Tuchel "das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann"

© getty

FC Bayern München, News: Manuel Neuer spricht über Engagement von Jürgen Klopp beim FCB

Manuel Neuer hat bei einem Fanclub-Besuch über ein potenzielles Engagement von Jürgen Klopp beim FC Bayern gesprochen. Der Trainer des FC Liverpool kündigte am Freitag an, die Reds am Saisonende zu verlassen.

"Ich glaube, dass es von ihm abhängt. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern was dagegen hat", sagte der 37-Jährige. "Er ist ein renommierter, sehr guter, erfahrener, taktisch gewiefter Trainer, der bei allen Fußballern und Sportlern großen Respekt gewinnt und ich glaube, dass er auf jeden Fall ein potenzieller Kandidat ist, der auch später für Bayern München arbeiten könnte."

Doch Neuer schränkte auch ein: "Ob er das will, ist natürlich seine Sache. Oder ob er sagt, er will erstmal Pause machen. Vielleicht auch nicht mehr das Tagesgeschäft - eventuell einmal Nationaltrainer sein, kann ich mir auch vorstellen für ihn. Es hängt in erster Linie natürlich von ihm selbst ab."