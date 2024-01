Wechsel im Sommer? FC Bayern München hat offenbar konkrete Preisvorstellung bei Joshua Kimmich

Joshua Kimmich unangefochtener Stammspieler

Kimmich gehört auch in dieser Spielzeit zu den unangefochtenen Stammspielern des FCB. In jedem Spiel der Bundesliga, bei dem er fit bzw. spielberechtigt war, stand er in der Startelf.

Beim 3:2-Erfolg in Augsburg hatte eine Schulterverletzung einen Einsatz verhindert. Außerdem verpasste er je zwei Partien wegen einer Rotsperre und krankheitsbedingt.