"Werden solche unsachlichen Aussagen nicht mehr akzeptieren": FC Bayern München reagiert mit Statement auf Kritik an Thomas Tuchel

Didi Hamann geht auf Thomas Tuchel los

In diese Kerbe schlug auch der frühere Bundesliga-Manager Heribert Bruchhagen. "Er muss auch wissen, welche Folgen das hat. Ich hätte erwartet, dass er die Antwort gibt: Im Augenblick beschäftige ich mich ausschließlich mit dem FC Bayern", erklärte dieser und stellte die Vermutung auf: "Man wird bei Bayern nicht amüsiert sein darüber."

Was in der Diskussion nicht beachtet wurde: Tuchel selbst hatte seiner Aussage noch auf derselben Veranstaltung mit einordnenden Worten Wind aus den Segeln genommen. "Es steht mir nicht zu jetzt zu sagen, da will ich mal hin. Ich habe auch gemerkt, wie wahnsinnig wichtig die Sprache ist als Trainer. Das wäre schon ein wichtiger Punkt, wenn überhaupt die Möglichkeit käme, in Spanien zu trainieren. Dass ich die Sprache spreche", sagte der 50-Jährige.

Hamann, der Tuchel nicht zum ersten Mal während dessen Amtszeit beim deutschen Rekordmeister kritisierte, monierte außerdem die Art und Weise, wie die Bayern unter dem ehemaligen BVB-Coach Fußball spielen würden. Er sei das "größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann".

Und weiter: "Wenn ich mir die letzten drei Heimspiele anschaue, dann ist das für die Verhältnisse von Bayern München unterirdisch. Gegen drei Mannschaften, die unten drinstehen, ist das einfach zu wenig. Das hat mit Fußball nichts zu tun." Tuchel habe "viele Spieler vergrault" und "den Marktwert von vielen Spielern halbiert oder gedrittelt."

Die Bayern müssten laut Hamann sogar "Angst haben, dass sie gegen Lazio Rom (in der Champions League; Anm. d. Red.) ausscheiden."