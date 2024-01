Angebot vom FC Bayern München, gejagt von halb Italien: Das ist Sturmtalent Matija Popovic

© getty

Matija Popovic: Ohnehin keine Chancen beim FC Bayern München?

Dass der Weg zu einem regelmäßigen Kaderplatz bei den Profis der Bayern kein leichter ist, dürfte Popovic bekannt sein. In dieser Saison gelang dieser Schritt in Aleksandar Pavlovic und Frans Krätzig immerhin zwei Spielern. Letzter soll aufgrund mangelnder Spielpraxis aber noch im Winter verliehen werden.

Klar ist, dass die Kapazitäten begrenzt sind. Für das Mini-Trainingslager in Portugal berief Thomas Tuchel mit Lovro Zvonarek, Noel Aséko Nkili, Adam Aznou, Fukui Taichi, Anthony Pavlesiv, Max Schmitt und Ljubo Puljic sieben Talente für den Kader.

Popovic hätte sich also vorerst mit ähnlich guten Scorerwerten wie in Belgrad in der Jugend beweisen müssen, um sich reelle Chancen auf regelmäßige Einladungen für die Profis ausmalen zu dürfen - und dort ist die Konkurrenz im Angriff so groß wie höchstens bei ein Handvoll Klubs in Europa.

An Harry Kane (Vertrag bis 2027) wird in den nächsten Jahren kein Vorbeikommen im Sturmzentrum sein. Dahinter lauert Mathys Tel, der mit seinen neun Scorerpunkten in unter 600 Einsatzminuten wohl bei jedem anderen Verein in der Bundesliga Stammspieler wäre. Im offensiven Mittelfeld ist Jamal Musiala gesetzt, Thomas Müller hat Vertrag bis 2025. Und die Flügel liegen noch fest in den Händen von Leroy Sané, Kingsley Coman und in Teilen von Tel. Zumal in Bryan Zaragoza sowie Nestory Irankunda zwei weitere Außenbahnspieler verpflichtet wurden und auch Serge Gnabry noch einen Vertrag bis 2026 besitzt.

Langeweile hätte es bei Popovic also auch nicht in München gegeben. Dafür jede Menge Arbeit, die in Italien vielleicht etwas weniger hart wird.

FC Bayern München: Angreifer bei den Profis