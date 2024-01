Transfers und Gerüchte am 13. Januar: Bayerns Krätzig steht vor Ausleihe, PSG vor Moscardo-Transfer

© getty

Nemanja Matic

Der FC Fulham ist daran interessiert, Nemanja Matic von Stade Rennes zu verpflichten. Das berichtet Foot Mercato. Der Serbe strebe demnach einen Abschied aus West-Frankreich an, was seinen aktuellen Klub verärgere.

Matic wolle unbedingt zurück in die Premier League, in der er bereits für Chelsea und Manchester United gespielt hat. Ein entscheidender Faktor bei einem möglichen Transfer sei demnach Matics Frau Alexandra, der es auf den Karriere-Stationen ihres Mannes in Rom und Rennes nicht gefallen habe. Auch sie strebe eine Rückkehr nach England an.

Da Matics Vertrag in Rennes noch bis 2025 läuft, sollen die Franzosen nicht bereit sein, den Mittelfeldmann für einen Schnäppchenpreis abzugeben.