Nur einer setzte sich bei den Profis durch: Diese Bayern-Bubis waren schon einmal im Winter-Trainingslager dabei

2019/20:

Bright Akwo Arrey-Mbi

Bei den Bayern hat sich der Innenverteidiger bislang noch nicht durchsetzen können. Eine Leihe nach Köln im vergangenen Jahr brachte nicht den gewünschten Erfolg, eine Leihe zu Hannover 96 schon. Dort erkämpfte er sich vor einen Stammplatz, sodass die Niedersachsen ihn 2023 fest verpflichteten.

Chris Richards

Nachdem die Konkurrenz bei den Bayern in der Innenverteidigung zu groß war, wurde der US-Amerikaner an die TSG Hoffenheim verliehen. Dort in 1,5 Jahren als Stammspieler gesetzt, eine Chance sollte er in München dennoch nicht bekommen. Seit vergangenem Sommer Bei Crystal Palace unter Vertrag.

Oliver Batista-Meier

Auch bei ihm probierten es die Bayern-Bosse mit einer Leihe. Wechselte für eine Saison zum SC Heerenveen in die Niederlande, wo er in 15 Spielen einen Treffer markierte. Danach noch in der zweiten Münchner Mannschaft unterwegs, ehe es ihn zu Dynamo Dresden zog. Kam dort nur sporadisch zum Einsatz, weshalb eine Leihe nach Verl folgte. Dort überzeugte er mit 19 Scorerpunkten in 20 Drittliga-Partien, weshalb in Dynamo Ende 2023 zurückholte.

Sarpreet Singh

Machte schon zwei Pflichtspiele für die erste Mannschaft des deutschen Rekordmeisters, der dauerhafte Sprung in den Profi-Kader gelang aber noch nicht. War seit Sommer 2021 an Jahn Regensburg verliehen, wo er zu überzeugen wusste. Allerdings waren es nicht die Regensburger, sondern Hansa Rostock, das im Sommer 2023 zuschlug und ihn ablösefrei holte.

Leon Dajaku

Wurde von den Bayern aus der Jugend des VfB Stuttgart verpflichtet, der Weg zu den Profis blieb ihm aber verwehrt. Kam nur dreimal bei den Profis zum Einsatz, davon abgesehen spielte er meist in der zweiten Mannschaft. Wechselte im Sommer 2022 nach erfolgloser Zeit bei Union Berlin zum AFC Sunderland. Die Engländer verliehen ihn aber zunächst nach St. Gallen und ließen ihn dann ablösefrei zu Hajduk Split ziehen.