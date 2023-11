FC Bayern München, News und Gerüchte: Xabi Alonso hat keine FCB-Klausel, Duo kann wohl im Januar gehen

Xabi Alonso wird auch als Trainer der Zukunft beim FC Bayern München gehandelt, hat in Leverkusen aber keine entsprechende Klausel. Indes können zwei Stars wohl im Januar gehen. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Indes führte Carro aus, dass es zwar keine schriftliche Vereinbarung mit Alonso über die Möglichkeit eines Wechsels zu den drei oben genannten Vereinen gebe. Dennoch betonte er: "Wenn er sich in Zukunft gerne verändern möchte, dann können wir darüber sprechen. Ich hoffe aber, dass wir das nicht tun müssen, weil er weiterhin glücklich in Leverkusen ist."

Vom Journalisten Ben Jacobs nach einer derartigen Klausel gefragt, sagte Carro: "Nein, aber man braucht auch keine Klausel. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Xabi und er weiß, dass wir ein seriöser Klub sind. Letztlich würden wir niemanden zwingen, hier zu bleiben, wenn er das nicht will. Wir wünschen uns, dass er sich bei uns so wohl fühlt, dass er einfach bleiben will."

© getty

FC Bayern München, News: Leroy Sané spielt in Sachen Vertragsverlängerung auf Zeit

Leroy Sane spielt in der Diskussion über eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim FC Bayern auf Zeit.

"Klar will der Verein Gespräche führen. Ich werde mir jetzt in der Hinrunde konkretere Gedanken machen, mal schauen, wie es läuft", sagte der Nationalspieler am Freitag in Berlin.

