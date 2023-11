FC Bayern München, News und Gerüchte: Spekulationen um Marcos Leonardo und Xavi Simons, Mathys Tel will Stammspieler werden

Zwei formstarke Offensivspieler werden lose als Neuzugänge beim FC Bayern gehandelt. Außerdem: Die FCB-Frauen geben eine Zwei-Tore-Führung in der CL aus der Hand und Mathys Tel hat hohe Ziele. Die News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister heute.

Gerüchte um ein Interesse europäischer Vereine an dem Sturmjuwel kursieren bereits seit geraumer Zeit. Bislang wurde Leonardo bei Newcastle United, der Roma und Bayerns Bundesligarivale Eintracht Frankfurt als Neuzugang gehandelt.

Für Santos absolviert Leonardo eine starke Saison. Der Mittelstürmer, der auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist, erzielte in 45 Partien 21 Tore. Dazu lieferte der 20-Jährige noch vier Assists. Sein Vertrag beim brasilianischen Traditionsverein läuft noch bis 2026.

Leonardo gilt in seiner Heimat als großes Talent. Er spielte für mehrere Auswahlteams des fünfmaligen Weltmeisters, zum Beispiel erzielte er sieben Tore in sieben Partien für die U20. Aktuell ist er U23-Nationalspieler.

Der FC Bayern zeigt laut eines Medienberichts aus Brasilien Interesse an Stürmer Marcos Leonardo vom FC Santos. Das Portal Trivela schreibt, Vertreter des FCB hätten während der sogenannten TransferRoom-Veranstaltung in Lissabon Kontakt zu den Beratern des Angreifers aufgenommen. Wie konkret die Gespräche wurden, ist nicht bekannt.

Tel ist im Sturm des FCB hinter Harry Kane die Nummer zwei. Er sammelte allerdings auch schon als Flügelflitzer Einsatzminuten. In 17 Partien dieser Saison erzielte Teil 6 Tore und lieferte 3 Assists. Er ist nicht überrascht von seinen guten Zahlen: "Ich arbeite jeden Tag daran, dass die Statistiken gut sind und ich dem Team so viel wie möglich helfen kann. Für mich ist das im Moment ermutigend. Es zeigt, dass ich weiß, wie es geht und auf diesem Weg muss ich weitermachen.

Es gehe nun darum, weiterhin "zu lernen" und eine "wichtigere Rolle" innerhalb der Mannschaft einzunehmen, so der 18 Jahre alte Angreifer.

Stürmer Mathys Tel verfolgt aktuell ein großes Ziel: Er will Stammspieler beim FC Bayern werden. Der junge Angreifer sagte bei der französischen U21-Nationalmannschaft: "Ich bin nicht frustriert wegen meiner Einsatzzeiten. Aber ich arbeite definitiv daran, einen Platz in der Startelf zu bekommen. Gerade habe ich den Status des Superjokers, langfristig schwebt mir aber etwas anderes vor."

Simons legte bei RB einen starken Saisonstart hin: Dem 20-Jährigen gelangen in 18 Spielen 6 Treffer und 8 Vorlagen.

Außerdem ist Simons aktuell bis zum Saisonende an RB ausgeliehen, sein Vertrag bei PSG läuft noch bis 2027. Es soll bereits Gespräche gegeben haben, seine Leihe nach Leipzig um ein weiteres Jahr zu verlängern.

"Rene hat mit seiner Arbeit in Salzburg früh auf seine Fähigkeiten aufmerksam gemacht", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund. Nun werde er in München "neue und wichtige Impulse setzen."

Der FC Bayern hat Rene Maric als Teamleiter Trainerentwicklung und Spielidee verpflichtet - und dafür eine neue Position geschaffen. Der 31-jährige Österreicher wird künftig die Schnittstelle zwischen dem Bayern-Campus und der Säbener Straße verstärken, teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit. Die Bundesliga kennt Maric bereits aus seiner Zeit als Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

© getty

FC Bayern, News: Frauen verspielen gegen die Roma Auftaktsieg in der Champions League

Die Fußballerinnen von Bayern München haben einen Auftaktsieg in ihrer schweren Champions-League-Gruppe verspielt. Im Duell der Titelträgerinnen aus Deutschland und Italien gab das Team von Trainer Alexander Straus gegen die AS Rom eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und musste sich mit einem 2:2 (2:0) begnügen.

Jovana Damjanovic (21.) aus kurzer Distanz und Elena Linari per Eigentor (45.+4) trafen für den FC Bayern im einer ausgeglichenen ersten Hälfte zur scheinbar beruhigenden Führung. Nach dem Seitenwechsel brachte Evelyne Viens (58.) die Römerinnen nach schnellem Umschaltspiel wieder heran. Das Spiel wogte in der Folge hin und her, Linda Dallmann (72.) und Sydney Lohmann (87.) vergaben dicke Chancen zur Entscheidung - ehe Manuela Giugliano (90.+1) eiskalt für den Ausgleich der Roma sorgte.

In der starken Gruppe C sind neben Rom auch das französische Topteam PSG und Ajax Amsterdam die Gegner der Bayern-Frauen. "Wir gehen in die Spiele mit viel Vertrauen", hatte Straus im Vorfeld gesagt und prophezeit: "Es wird enge Spiele geben, vielleicht auch Überraschungen."

