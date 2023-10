FC Bayern München - Lacht das Herz, dann lachen auch die Füße: Warum sich Leroy Sané seit Wochen in Top-Form befindet

Leroy Sané befindet sich seit Saisonbeginn in absoluter Top-Form, nie glänzte er in seiner Karriere über einen solch langen Zeitraum dermaßen konstant. Woran könnte das liegen?

Uli Hoeneß wurde beim Oktoberfest-Besuch des FC Bayern München nicht nach Leroy Sané gefragt. Aber wenn Uli Hoeneß etwas zu einem Thema sagen will, dann ist es egal, ob er danach gefragt wird oder nicht. Also sagte Uli Hoeneß: "Wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe." Im Alter von 27 Jahren ruft Sané aktuell erstmals konstant über Wochen hinweg sein ganzes Potenzial ab. Sané ist der formstärkste Fußballer Münchens, Deutschlands - ja vielleicht sogar Europas. Fast jede gefährliche Offensivaktion des FC Bayern und des DFB-Teams läuft über ihn. Gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) war Sané jeweils der beste Mann auf dem Platz: Mit einem wunderbaren Sololauf ermöglichte er Deutschlands erstes Tor gegen die USA, gegen Mexiko leitete er die Treffer mit einer Ecke und einem rasanten Antritt ein. Für den FC Bayern kommt Sané in elf Pflichtspielen bereits auf sieben Treffer. Aber seine aktuelle Form lässt sich nicht nur an Toren festmachen, es ist das Gesamtpaket. Diese feine Ballbehandlung, diese blitzartigen Dribblings, diese genialen Pässe, diese präzisen Abschlüsse - und vor allem auch diese Arbeit gegen den Ball. Sané glänzt in sämtlichen Rubriken. "Dass er ein richtig guter Kicker ist, wissen wir alle", sagt Sportdirektor Christoph Freund. "Aber dass er in dieser Konstanz abliefert, ist ungewohnt und macht großen Spaß." Joshua Kimmich findet es "beeindruckend, mit welcher Konstanz Leroy seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler." Für Thomas Müller ist es "eine Augenweide, ihn spielen zu sehen. Seine guten Aktionen sind zum Zungeschnalzen - und mittlerweile hat er sehr viele davon im Spiel." Trainer Thomas Tuchel nennt Sané "eine Maschine". Bestätigung gibt es aber nicht nur von den Mitspielern und seinem Trainer, sondern auch von den Fans. Sowohl im August als auch im September wählten sie ihren einstigen Lieblings-Sündenbock zum Spieler des Monats. Im Oktober dürfte Sané aller Voraussicht nach sein persönliches Triple gelingen.

© getty Leroy Sanés Wechsel zum FC Bayern verzögerte sich einst Seine nun offenbar fürs Erste abgelegte Wankelmütigkeit begleitete Sané seit seinem Durchbruch beim FC Schalke 04. 2016 wechselte er im Alter von 20 Jahren für 52 Millionen Euro zu Manchester City, zu Pep Guardiola. "Wir kennen sein Potenzial und wollen ihm helfen, konstanter zu werden", sagte Guardiola. In der Saison 2017/18 wurde Sané zum besten jungen Spieler der Premier League gewählt - und anschließend von Bundestrainer Joachim Löw aus dem WM-Kader gestrichen. Rauf und runter. Um wieder mehr in den Fokus seines Heimatlandes zu rücken, strebte Sané bald einen Wechsel zum FC Bayern an. Bereits 2019 wollten ihn die Münchner verpflichten, doch beim englischen Supercup, dem Community Shield, riss sich Sané das Kreuzband. Der Transfer platzte, Sané verpasste die komplette Saison verletzt, der FC Bayern gewann das Triple. Erst danach wechselte Sané für 49 Millionen Euro nach München und traf dort auf zahlreiche Kollegen der so vielversprechenden Generation 1995/96, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry. Ihren bisherigen Höhepunkt hatte die Gruppe mit dem Triple aber bereits vor Sanés Ankunft erreicht. Seitdem folgten zwei enttäuschende Turniere mit der Nationalmannschaft und aus Sicht des FC Bayern die schwache Ausbeute von "nur" drei Meistertiteln. Sanés ganz großer Triumph steht noch aus.

© getty Leroy Sanés erste Glanzzeit beim FC Bayern ist zwei Jahre her Dabei schien es nach seiner Ankunft in München zunächst, als würde die Triple-Truppe mit ihm weiterfliegen. Bei Sanés Debüt gelang ein 8:0-Sieg, ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Schalke. Sané und Gnabry harmonierten blendend, die Boulevardpresse sprach schon von Sabry. Dass sich dieser Begriff nicht durchsetzte, lag einerseits daran, dass sich Sabry nicht ganz so schön anhört wie der Name der Vorgänger-Flügelzange: Robbery. Hatte aber sicherlich auch damit zu tun, dass Franck Ribéry und Arjen Robben verlässlicher abgeliefert hatten. Einmal dachte man schon, dass Sané endlich zu Konstanz finden würde. Es war im Herbst 2021 zu Beginn von Julian Nagelsmanns Amtszeit als Trainer des FC Bayern. Nachdem Sané bei einem Heimspiel Ende August gegen den 1. FC Köln von den eigenen Fans ausgepfiffen worden war, reihte er plötzlich Galavorstellungen aneinander. Bald aber ebbte seine Form ab, in der Rückrunde brach er schließlich komplett ein. Ab Februar gelangen Sané noch vier Scorerpunkte, bis dahin waren es 25 gewesen. Auch in der darauffolgenden Saison 2022/23 präsentierte sich Sané wie die ganze Mannschaft inkonstant. Der jetzige Bundestrainer Nagelsmann verzweifelte während seiner Zeit in München förmlich an Sané: Der Trainer hielt ihn zwar einerseits für den besten Fußballer des FC Bayern - was vor allem mit Blick auf die Existenz Jamal Musialas eine durchaus bemerkenswerte Annahme war. Fand seine Formschwankungen aber gleichzeitig "unerklärlich".

© getty Leroy Sané beim FC Bayern: Was Fans stört, stört auch Kollegen Damit ist Nagelsmann übrigens nicht der einzige. Woran Sanés aktuelles Hoch liegt? "Wir wissen es nicht", sagte Müller neulich. Grinsend fügte er aber noch einige Worte hinzu, die Teil der Lösung sein könnten. "Es ist eine Freude, zu sehen, wie viel Spaß er aktuell am Platz hat." Spaß - für den sensiblen Sané spielt dieser Faktor eine entscheidende Rolle. Sané ist ein Künstler und Künstler wie er kommen über das Gefühl. Kimmich beispielsweise kann sich und sein Spiel mit purem Willen beeinflussen, Müller mit seiner müllerhaften Fußball-Intelligenz. Bei Sané ist das anders. Mehr als andere Fußballer braucht Sané für Top-Leistungen die richtige Stimmung. Oder, um es in Hoeneß' Worten zu sagen: Lacht Sanés Herz im Leibe, dann lachen auch seine Füße. Sanés Stimmung hat Auswirkungen auf das Mannschaftsgefüge. Ist er unglücklich, zieht er seine Mitspieler mit seiner Negativität und Lustlosigkeit bisweilen hinunter. Hängende Schultern, abfällige Handbewegungen, traurige Blicke. Was Fans stört, stört auch Kollegen. Läuft es aber gut, ist seine (Spiel)freude ansteckend. Dass sich Sané aktuell sichtlich wohl fühlt, liegt unter anderem an Trainer Thomas Tuchel. Dabei begann alles mit einem Arschtritt. Keinem sprichwörtlichen, einem waschechten. Bei seiner ersten Übungseinheit als Trainer des FC Bayern kickte Tuchel Sané für alle Zuschauer sichtbar in den Allerwertesten. Auf den körperlichen Wecker folgte der verbale. Beim Sommer-Trainingslager am Tegernsee sagte der Trainer: "Leroy hat alle Möglichkeiten, die Liga zu dominieren." Seitdem ist er unumstritten gesetzt, Sané spürt Tuchels volles Vertrauen. Dem Vernehmen nach gefallen ihm seine direkte Art der Kommunikation, seine ehrliche Kritik und seine klaren Forderungen. "Wir haben einen guten Draht zueinander", findet auch Tuchel, der Sané durchschaut zu haben scheint. "Wenn er ruhig ist, klar ist, Freude hat, sich nicht ablenken lässt, dann sieht man ihm das an."

© getty Leroy Sané: Effektiv bei Großchancen und Dribblings Abgesehen von Tuchel und seinem guten Kumpel Jamal Musiala dürften zu Sanés Zufriedenheit außerdem zwei England-Importe entscheidend beitragen. Einerseits seine Freundin Candice Brook, die mit den zwei gemeinsamen Kindern laut kicker kürzlich von Manchester nach München übersiedelt ist, wodurch die Familie wieder vereint ist. Andererseits Neuzugang Harry Kane, im Sommer für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Wegen seiner Premier-League-Vergangenheit und seinen perfekten Englischkenntnissen zählt Sané zu Kanes ersten Ansprechpartnern in der Mannschaft. "Es hilft, dass Leroy wie eine zweite Muttersprache fließend Englisch spricht. Die Kommunikation ist sehr einfach", sagte Tuchel. Schon bei der Ankunft des neuen Mittelstürmers betonte der Trainer, dass Kane "jeden Mitspieler" besser machen werde - bisher trifft das vor allem auf Sané zu. Die beiden harmonieren fußballerisch blendend. Sané kommt es entgegen, dass Kane gerne entgegen kommt - und somit an vorderster Front Platz schafft. Linksfuß Sané zieht dann von der rechten Seite ins Zentrum, um dort den Abschluss zu suchen. Fünf Assists lieferte Kane bisher, viermal hieß der Torschütze Sané, der aktuell mit einer beeindruckenden Effizienz glänzt. In der bisherigen Spielzeit verwandelte er wettbewerbsübergreifend sechs von acht Großchancen, in der gesamten Vorsaison waren es nur sieben von 23. Leroy Sané im Vergleich zwischen 2022/23 und 2023/24 Kategorie 2022/23 2023/24 Passquote 83,07 Prozent 82,81 Prozent Zweikampfquote 48,08 Prozent 48,12 Prozent Erfolgsquote Großchancen 30,43 Prozent 75 Prozent Erfolgsquote Dribblings 54,86 Prozent 61,64 Prozent Minuten pro Tor 197,5 Minuten 126,86 Minuten Beeindruckend ist auch Sanés Erfolgsquote bei Dribblings von 61,64 Prozent. Dieser Wert liegt deutlich über seinem eigenen aus der Vorsaison und auch über den Werten aller anderen Top-Dribbler aus Europas fünf großen Ligen. Sanés wettbewerbsübergreifend 45 Dribblings sind unterdessen absoluter Spitzenwert, die zweitmeisten wagte Eberechi Eze von Crystal Palace (33). Leroy Sané an der Spitze: Die besten Dribbler Europas* Spieler Klub Erfolgreiche Dribblings Erfolgreiche Dribblings (in Prozent) Leroy Sané FC Bayern 45 61,64 Prozent Eberechi Eze Crystal Palace 33 56,9 Prozent Alphonso Davies FC Bayern 32 59,26 Prozent Jéremy Doku Manchester City 30 58,82 Prozent Marcus Rashford Manchester United 29 56,86 Prozent Edon Zhegrova OSC Lille 29 60,42 Prozent *in Pflichtspielen, Spieler aus Europas Top-5-Ligen