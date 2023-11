"Mal schauen, wie es läuft" - Leroy Sané spielt in Sachen Vertragsverlängerung beim FC Bayern auf Zeit

Leroy Sane spielt in der Diskussion über eine vorzeitige Vertragsverlängerung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf Zeit.

"Klar will der Verein Gespräche führen. Ich werde mir jetzt in der Hinrunde konkretere Gedanken machen, mal schauen, wie es läuft", sagte der Nationalspieler am Freitag in Berlin.

Sane (27) steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag. "Bayern wird der erste Ansprechpartner für mich sein", versprach der Flügelstürmer, "ich will mich aber zunächst mal auf die Saison konzentrieren". Interesse an Sane wird derzeit den englischen Topklubs Manchester City und FC Liverpool nachgesagt.