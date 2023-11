DFB - Noten und Einzelkritiken zum Länderspiel in Österreich: Außer Trapp könnt ihr alle gehen - Nationalspieler unterirdisch

Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Österreich in Wien eine katastrophale Leistung abgeliefert und verdient mit 0:2 (0:1) verloren. Leroy Sané sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Spieler.

Havertz hatte viele Ballaktionen in der Offensive, verrichtete viel Laufarbeit und war sichtlich bemüht. Gute Übersicht und Vorarbeit zum einzigen deutschen Torschuss durch Sané in Halbzeit eins (32.). Rotierte viel, Esprit und Ideen gingen von ihm aber nicht aus. Note: 3,5.

© getty

Österreich vs. Deutschland - Noten: Leroy Sané

Legte im Vergleich zum Spiel gegen die Türkei mit einer gegenteiligen Anfangsphase los und dehnte die schwache Leistung bis zum Halbzeitpfiff aus. Kaum am Ball und somit meist teilnahmslos unterwegs. Sein ungenaues Zuspiel ermöglichte in der Folge Gregoritschs Großchance (17.) - Sané spielte in den ersten 45 Minuten jeden dritten Ball zum Gegner. Blieb in der 11. Minute mit einem Freistoß an der Mauer hängen und zielte beim einzigen deutschen Torschuss bis zur Pause zu zentral (32.). Seine auffälligste Aktion im ersten Abschnitt war das Frustfoul gegen Posch kurz vor dem Pausenpfiff. Rot verdiente er sich dann mit seiner Tätlichkeit gegen Mwene (49.) - es war in seinem 402. Spiel als Profi sein erster Platzverweis. Note: 6.