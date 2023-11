FC Bayern, Transferoptionen im Winter: Welche Neuzugänge könnte Trainer Thomas Tuchel bekommen?

Der FC Bayern München wird seinen Kader aller Voraussicht nach im Winter substanziell verstärken, der eine oder andere Neuzugang scheint im kommenden Transferfenster sicher. SPOX zeigt die Schwachstellen im Kader - und nimmt die aktuell gehandelten Kandidaten unter die Lupe.

Thomas Tuchel winken Verstärkungen im Winter. "Wenn gute Argumente dafür auf uns zukommen, sind wir grundsätzlich nicht dagegen. Vor allem, wenn wir weiterhin in drei Wettbewerben stehen, muss man analysieren, was benötigt wird. Unser Trainer kriegt alles, was notwendig ist", sicherte Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Sky-Interview dieser Tage zu. Sollte es sich nicht um "Leberkäs-Semmeln", sondern um Stars gehandelt halten, "wird es teuer für ihn", konterte Thomas Tuchel am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Einige Bayern-Spieler dürften auch den Afrika Cup (13. Januar bis 11. Februar) spielen, "deshalb haben wir die Augen und Ohren natürlich offen und versuchen, wie in jeder Transferperiode, unsere Mannschaft zu stärken", betonte Tuchel. Nur: Wer wäre im Winter zu bekommen? SPOX macht den Check und nennt mögliche Kandidaten.

© getty FC Bayern München, Kader: Wo braucht es Verstärkung? Ein Blick auf den Kader zeigt die Baustellen: In der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld stehen für jeweils zwei Positionen nur drei gestandene Spieler zur Verfügung - der 18 Jahre alte Tarek Buchmann wartet noch auf sein Debüt für die A-Mannschaft. Gleichermaßen ist es rechts hinten in der Viererkette eng: Bouna Sarr ist nicht mehr als ein Notnagel, weshalb Konrad Laimer schon mehrfach aushelfen musste. Immerhin: Durch Manuel Neuer Rückkehr gibt es im Tor keinerlei Sorgen mehr. Für die vier offensiven Positionen im 4-2-3-1 stehend ebenfalls ausreichend Optionen zur Verfügung, zumal Spieler wie Thomas Müllas oder Jamal Musiala vielseitig einsetzbar sind. Auch Mathys Tel hat schon auf dem Flügel gespielt. Deshalb konzentrieren wir uns auf mögliche Neuzugänge für die Viererkette und das defensive Mittelfeld. FC Bayern München: Das ist der aktuelle Kader der Saison 2023/24 Spieler Position Alter Vertrag bis Manuel Neuer Torhüter 37 2024 Sven Ulreich Torhüter 35 2024 Daniel Peretz Torhüter 23 2028 Matthijs de Ligt Innenverteidiger 24 2027 Dayot Upamecano Innenverteidiger 25 2026 Min-jae Kim Innenverteidiger 26 2028 Tarek Buchmann Innenverteidiger 18 2026 Alphonso Davies Linksverteidiger 22 2025 Raphael Guerreiro Linksverteidiger 29 2026 Frans Krätzig Linksverteidiger 20 2007 Noussair Mazraoui Rechtsverteidiger 25 2026 Bouna Sarr Rechtsverteidiger 31 2024 Joshua Kimmich Defensives Mittelfeld 28 2025 Leon Goretzka Defensives Mittelfeld 28 2026 Konrad Laimer Defensives Mittelfeld 26 2027 Jamal Musiala Offensives Mittelfeld 20 2026 Thomas Müller Offensives Mittelfeld 34 2024 Kingsley Coman Flügelspieler 27 2027 Leroy Sané Flügelspieler 27 2025 Serge Gnabry Flügelspieler 28 2026 Harry Kane Mittelstürmer 30 2027 Mathys Tel Mittelstürmer 18 2027 Eric Maxim Choupo-Moting Mittelstürmer 34 2024

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Lutsharel Geertruida (Feyenoord) Der 23 Jahre alte Niederländer war einer der Leistungsträger auf Feyenoords Weg zum Meistertitel in der Eredivisie 2022/23. Er spielt auch dieses Jahr Stamm (drei Tore und eine Vorlage in zehn Ligaspielen), zudem absolvierte er im Kalenderjahr 2023 seine ersten sechs A-Länderspiele. Geertruida wurde schon im Sommer als möglicher Neuzugang gehandelt, zudem gab es Gerüchte um RB Leipzig und den BVB. Geertruida kann sowohl rechts als auch innen verteidigen. Der Rechtsfuß wechselte 2012 aus der Jugend des Nachbarn Sparta Rotterdam in Feyenoords Jugendabteilung. 2018 schaffte er den Sprung in den Profikader und ist noch bis 2025 an den Meister der Eredivisie gebunden. Transfermarkt bewertet ihn mit 35 Millionen Euro. Das Problem: Feyenoord ist gut in die Saison gestartet, führt nach drei Spielen sogar mit sechs Punkten die Champions-League-Gruppe E an (vor Atlético Madrid und Lazio Rom). Es gibt für den Klub eigentlich keinen Grund, Geertruida zu verkaufen.

© imago images FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Trevoh Chalobah (FC Chelsea) Mittlerweile sehr unwahrscheinlich - aber nicht unmöglich: Thomas Tuchel kennt den 24-Jährigen noch aus seiner Zeit bei den Blues, dort hat Chalobah noch Vertrag bis 2028. Er kann in der Innenverteidigung und auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden, hat aber aufgrund von Oberschenkelproblemen noch kein einziges Spiel in dieser Saison absolviert. Das reicht eigentlich schon als Grund, um Chalobah von der Liste zu streichen. Angeblich will Chalobah im Winter wechseln, die Bayern hätten jedoch kein Interesse. Sollte Chalobah bis Januar aber noch sein Comeback geben - und die Bayern wie schon im Sommer leer ausgehen? Dann könnte Chalobah noch einmal interessant werden.

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Eric Dier (Tottenham Hotspur) 29 Jahre, 1,88 Meter groß: Mit Eric Dier würden sich die Bayern einen gestandenen Innenverteidiger ins Boot holen. Der 29-Jährige war letzte Saison bei den Spurs noch Stammkraft, ist diese Spielzeit aber komplett außen vor und wartet noch auf seine ersten Pflichtspielminuten. Diers Vertrag läuft aus, allzu teuer sollte er also nicht werden. Laut Daily Mail soll es auch Interesse aus München geben. Dort hat man mit Diers Kumpel Harry Kane ja eine sehr gute Quelle, um sich über Diers Stärken und Schwächen zu informieren.

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Kalvin Phillips (Manchester City) Der 27-Jährige wird in den Medien seit einiger Zeit als potenzielle Verstärkung gehandelt. Phillips braucht unbedingt Spielzeit, um sich für den EM-Kader der Three Lions zu empfehlen, bei den Skyblues kommt er kaum zum Zug. Nur: Der defensive Mittelfeldspieler wäre auch entsprechend teuer. Laut dem Mirror soll ManCity umgerechnet 57 Millionen Euro Ablöse fordern.

© getty FC Bayern München, Transfer-Kandidaten: Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) Neun Millionen Euro haben die Fohlen im Januar 2021 für Manu Koné an den FC Toulouse überwiesen. Mittlerweile dürfte er mindestens das Fünffache wert sein. Die Bayern sollen laut Bild bereits vorgefühlt haben, Scouts sollen Koné genau beobachten. Allerdings hat der Franzose noch Vertrag bis 2026: Es gibt also keinen Zeitdruck für Borussia Mönchengladbach, den zentralen Mittelfeldspieler zu verkaufen. Und: Wäre er wirklich die gewünschte "Holding Six" - oder doch eher ein Spieler in Leon-Goretzka-Manier?