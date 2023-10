FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Anfrage wegen Josip Stanisic - Thomas Tuchel "fehlt das Bindeglied"

Der FC Bayern bekommt im Werben um einen Wunschspieler wohl Konkurrenz. Josip Stanisic könnte schon im Winter nach München zurückkehren. Bernd Leno ist beeindruckt von den Comeback-Qualitäten von Manuel Neuer. Außerdem: Manni Bender sieht Thomas Tuchel mit ähnlichen Problemen wie Julian Nagelsmann konfrontiert. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Newcastle United steigt in Poker um João Palhinha ein Der FC Bayern München bekommt wohl Konkurrenz im Werben um Mittelfeldspieler João Palhinha vom FC Fulham. Wie die englische Boulevardzeitung Sun berichtet, hat auch Newcastle United aus der Premier League seine Fühler nach dem 28-Jährigen ausgestreckt. Der Portugiese soll demnach als Ersatz für Sandro Tonali nach Nordengland wechseln, welcher vom italienischen Verband aufgrund illegaler Wettaktivitäten für zehn Monate gesperrt wurde. Bei den Bayern war Palhinha schon im vergangenen Sommer im Gespräch. Trainer Thomas Tuchel wollte den 28-Jährigen als weitere Option im zentralen Mittelfeld verpflichten, wo man mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer lediglich über drei Spieler verfügt. Der Portugiese war bereits in München zum Medizincheck, ein Wechsel aber platzte in letzter Sekunde aufgrund des Vetos des FC Fulham. Zuletzt kamen Medienberichte auf, wonach ein Transferdeal auch im Winter nicht zustande kommen soll. Grund dafür ist die zu hohe Ablöseforderung der Londoner. Bei Fulham steht Palhinha noch bis 2028 unter Vertrag.

© getty FC Bayern München, Gerücht: FCB denkt über Rückhol-Aktion von Josip Stanisic nach Der FC Bayern München hat offenbar bei Bayer Leverkusen wegen einer vorzeitigen Rückhol-Aktion von Verteidiger Josip Stanisic angefragt. Das berichtet Sky. Demnach ist man bei den Münchnern unzufrieden über die mangelnde Spielzeit, die der 23-Jährige bei der Werkself erhält. Bislang stand Stanisic in der Bundesliga lediglich viermal auf dem Rasen. Den Sprung in die Startelf schaffte er nur beim Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am achten Spieltag, in den restlichen Partien musste er sich mit Kurzeinsätzen begnügen. Leverkusen soll auf der anderen Seite auf eine Weiterführung des bis zum Sommer laufenden Leihgeschäfts pochen, auch um die bevorstehende Abwesenheit von Odilon Kossounou und Edmond Tapsoba zu kompensieren, welche B04 während des Afrika-Cups (13. Januar 2024 - 11. Februar 2024) fehlen werden.

© imago images FC Bayern München, News: Bernd Leno von Manuel Neuer beeindruckt Torhüter Bernd Leno vom FC Fulham freut sich über das Comeback von Bayern-Keeper Manuel Neuer. "Ich freue mich für ihn, dass er wieder auf dem Platz steht und hoffe, dass er wieder auf sein bestes Level kommt. Wenn er sein Top-Level erreicht, ist er der beste Torhüter der Welt", sagte der 31-Jährige bei Sky. Leno ist vor allem von der Einstellung des Weltmeisters von 2014 beeindruckt: "90 Prozent hätten wahrscheinlich gesagt: 'Ach komm, egal, ich habe meine Karriere gemacht, ich habe mein Geld verdient und ich bin glücklich damit.' Aber Manu will es jedem zeigen und vor allem sich selbst beweisen. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen den Top-Torhütern und dem besten Torhüter."

© getty FC Bayern München, News: Für Ex-Spieler Manni Bender "fehlt das Bindeglied" Der frühere Bayern-Profi Manni Bender sieht die Münchner auf einem guten Weg. Die Spiele in der Champions League gegen den FC Kopenhagen (2:1) und Galatasaray (3:1) hätten gezeigt, dass Bayern "wieder diesen Nimbus bekommt, auch nicht so gute Spiele zu gewinnen. Das war ihnen in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen", sagte der 57-Jährige in der Bundesliga-Webshow von ran. Thomas Tuchel sei derweil mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie zuvor Julian Nagelsmann, meinte Bender: "Der musste ja auch schon bei vielen Sachen einspringen, die eigentlich nicht zu seinem Job gehören. Ich glaube, es fehlt im Moment so ein bisschen das Bindeglied zwischen Präsidium und Mannschaft. Christoph Freund ist zwar da, aber der hält sich wahrscheinlich noch ein bisschen zurück, weil er sich erst noch einleben muss, damit er dieses Bindeglied wird und Tuchel Arbeit in der Außendarstellung abnimmt."

© getty FC Bayern München, News: Miroslav Klose lobt Thomas Müller und FCB-Offensive Der ehemalige Fußball-Nationalstürmer und Weltmeister Miroslav Klose hält seinen früheren Mitspieler Thomas Müller beim FC Bayern für unersetzlich. "Ihn würde ich als Trainer immer in die Mannschaft rücken. Egal, wie viele Minuten er spielt, er macht immer was draus", sagte Klose (45) in einem Interview mit Münchner Merkur/tz. Er habe immer "richtig gerne" mit Müller zusammengespielt, "weil er fußballschlau ist", ergänzte der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft (71). Klose und Müller spielten eine Saison beim FC Bayern und wurden mit der DFB-Auswahl 2014 in Rio Weltmeister. "Bei uns hat ein Blickkontakt gereicht, um zu wissen, welche Aktion als nächstes kommt." In höchsten Tönen schwärmte Klose von derzeitigen Münchner Torjäger Nummer eins. "Mit Harry Kane hat der FC Bayern wieder einen Stürmer, der dir einfach Tore garantiert. Seine Schusstechnik ist überragend. Mir gefällt, mit welcher Härte und Präzision er mit der Innenseite schießt. Außerdem läuft das Zusammenspiel zwischen ihm und Leroy Sane sehr gut, die beiden suchen sich", sagte der 137-malige Nationalspieler. In sein Lob für Kane bezog Klose neben Sane die gesamte Offensive mit Jamal Musiala, Kingsley Coman und Mathys Tel ein. Coman und Serge Gnabry müssten aber "noch effektiver" werden. Wichtig für den FC Bayern sei, dass sich "so langsam eine Handschrift" von Trainer Thomas Tuchel bemerkbar mache. Wenn man sehe, "wer alles Tore schießt, erkennt man, dass die Offensive harmoniert. Quasi jeder da vorne ist an Toren beteiligt und kann den Unterschied machen".