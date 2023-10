FC Bayern München, News und Gerüchte: Real Madrid hat wohl Schmerzgrenze bei Alphonso Davies, FCB wartet offenbar auf Angebote für Eric Maxim Choupo-Moting

Davies ist wohl der absolute Wunschspieler bei Real - dennoch wollen die Königlichen nicht jeden Preis bezahlen, den Bayern aufruft. Indes soll man bei Choupo-Moting auf Angebote warten. Die News zum FCB heute.

Davies hat beim FCB noch einen bis 2025 gültigen Vertrag. Verlängert er bis nächsten Sommer nicht, würde der 22-jährige Kanadier zur Spielzeit 2024/25 also in sein letztes Vertragsjahr in München gehen.

2021 verließ Stiller Bayern daher in Richtung TSG Hoffenheim, seit vergangenen Sommer ist er nun in Stuttgart aktiv. Bei den überraschend stark gestarteten Schwaben ist er im Mittelfeldzentrum gesetzt, dennoch hält er eine Rückkehr zum FCB aktuell für unrealistisch. Es sei "weit hergeholt, wenn man sagt, dass ich zurückgehen werde", betonte er.

Stiller ist gebürtiger Münchener und wechselte bereits mit neun Jahren in die Jugend des FCB. Im Oktober 2020 feierte der heute 22-Jährige sein Debüt in Bayerns erster Mannschaft, es kamen allerdings nur zwei weitere Einsätze hinzu.

© getty

FC Bayern, News: Schwere Champions-League-Gruppe für FCB-Frauen

Die Frauen des FC Bayern München müssen sich in der Champions League in einer komplizierten Gruppe beweisen. Wie die Auslosung am Freitag ergab, treffen Lina Magull und Co. auf die AS Rom, Ajax Amsterdam und Paris Saint-Germain.

"Es ist die schwierigste Gruppe, daran gibt es keine Zweifel", sagte Bayern-Trainer Alexander Straus. "Es sind vier sehr interessante Mannschaften. Uns erwarten tolle Spiele gegen große Namen des europäischen Fußballs."

Mittelfeldspielerin Linda Dallmann sagte indes: "Es ist die härteste Gruppe, die wir hätten erwischen können. Gegen Paris haben wir vor zwei Jahren schon einmal gespielt. Ich freue mich, dass wir nun nochmals die Chance bekommen, mit einem kompletten Kader auf sie zu treffen. Rom ist wiederum ein Verein, der momentan sehr viel in den Frauenfußball investiert. Auch gegen Ajax erwarte ich ein sehr schweres und intensives Spiel. Ich glaube aber, wir können uns auf alle drei Gegner freuen."