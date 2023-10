Der FC Bayern München gastiert am heutigen Samstag beim FSV Mainz 05. SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung im TV sowie Livestream und wie Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen könnt.

Die Partie zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München am 8. Spieltag der Bundesliga wird am heutigen Samstag um 18.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird in der MEWA Arena.

Während die Bayern nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen in der Spitzengruppe vertreten sind, warten die Mainzer noch auf ihren ersten Sieg.

Lediglich zwei Zähler holte das Team von Trainer Bo Svensson in der bisherigen Spielzeit. Für den M05-Coach wird es entsprechend eng.

SPOX verrät Euch im Folgenden, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Bundesliga: FCB im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga könnt Ihr auch in dieser Saison nicht im frei empfangbaren Fernsehen live sehen.

Dennoch gibt es mehrere Möglichkeiten, das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern auf Euren Bildschirmen zu verfolgen.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Bundesliga: FCB im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky ist für alle Spiele der Bundesliga am Samstag zuständig und hat somit auch das Gastspiel des FC Bayern München in Mainz live im Programm.

Die Live-Berichterstattung könnt Ihr auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und UHD/HDR live sehen.

Eine Stunde vor Anpfiff, also um 17.30 Uhr, gehen dann Moderator Sebastian Hellmann sowie die Experten Lothar Matthäus und Julia Simic auf Sendung. Den Kommentar übernimmt Wolff Fuss.

Darüber hinaus habt Ihr zwei Optionen, um das Spiel im Livestream zu verfolgen. Dabei können Kunden zwischen SkyGo und WOW wählen.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Bundesliga: FCB im Liveticker

Außerdem bietet Euch SPOX eine Alternative an, das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern live zu verfolgen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Szenen.

Hier geht's zum Liveticker für Mainz 05 vs. FC Bayern München.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live, Übertragung Bundesliga: FCB im TV, Livestream und Liveticker - die wichtigsten Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 8

8 Begegnung: Mainz 05 vs. FC Bayern

Mainz 05 vs. FC Bayern Datum: Samstag, 21. Oktober

Samstag, 21. Oktober Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Die voraussichtlichen Aufstellungen

M05: Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Onisiwo, Lee

Zentner - van den Berg, Bell, Fernandes - da Costa, Barreiro, Kohr, Caci - Gruda, Onisiwo, Lee FCB: Ulreich - Laimer, de Ligt, Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, Sané - Kane

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag