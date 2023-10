FC Bayern, News und Gerüchte: Liverpool für Musiala wohl kein Thema - doch keine Gespräche mit Sokratis?

Jamal Musiala will seine Karriere offenbar vorerst beim FC Bayern München fortsetzen. Zwischen dem deutschen Rekordmeister und Verteidiger Sokratis Papastathopoulos gibt es indes wohl keinen Kontakt. News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

Aktuell ist der Vertrag des Offensivspielers noch bis 2026 datiert, die Bayern würden sein Arbeitspapier dem Vernehmen nach dennoch gerne vorzeitig verlängern. In der laufenden Saison kam Musiala bei den Bayern zu acht Einsätzen, wobei er ein Tor erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.

Zuletzt hatten Gerüchte um Interesse aus der Premier League am Offensivspieler die Runde gemacht. Die Sport Bild schrieb, dass mehrere englische Topklubs ein Auge auf Musiala geworfen hätten - unter anderem Jürgen Klopps FC Liverpool.

Durch den Ausfall von Dayot Upamecano hat der FC Bayern wieder einen Engpass in der zentralen Defensive. Matthijs de Ligt fehlte zuletzt ebenfalls, ist aber wieder im Lauftraining. Sokratis spielte zwischen 2013 und 2018 für Borussia Dortmund. Zuletzt lief der 35-Jährige für Olympiakos Piräus auf, ehe sein Vertrag im Sommer auslief.

"Ein Spieler, über dessen Verpflichtung Bayern derzeit keine Gespräche führt, ist der ehemalige Arsenal-Verteidiger Sokratis Papastathopoulos", schreibt Romano in seiner Kolumne für das Portal caughtoffside.com . "Bayern spricht derzeit nicht mit Sokratis, sie sind mit ihrem Kader zufrieden. Falls sie ihre Meinung ändern, wäre Sokratis sehr daran interessiert, [zu Bayern] zu wechseln."

FC Bayern: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel im Liveticker

Der FC Bayern München ist am 8. Spieltag der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 zu Gast. Vor dem Spiel wird sich Trainer Thomas Tuchel den Fragen der Journalisten stellen. Wir begleiten die Pressekonferenz des FCB am Freitag ab 11 Uhr hier im Liveticker.

