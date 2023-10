FC Bayern München, News und Gerüchte: Entscheidung bei Noussair Mazraoui vertagt - Dante nennt Robert Lewandowski "den Schlimmsten"

Bei Noussair Mazraoui gibt es noch keine Entscheidung und Manuel Neuer soll vor seinem Comeback stehen. Dazu schwärmt Dante von Franck Ribéry und Robert Lewandowski. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty

FC Bayern, News: Dante schwärmt von Franck Ribéry und Robert Lewandowski

Der ehemalige Bayern-Verteidiger Dante ist noch heute schwer beeindruckt von einigen Ex-Mitspielern beim FCB. Der 40-Jährige, der für den französischen Erstligisten OGC Nizza spielt, erklärte in einem Interview mit L'Équipe, dass ihn in München vor allem die Professionalität beeindruckt habe.

"Bei Ribéry hättet Ihr sehen müssen, wie er gearbeitet hat", so Dante. "Die Ernsthaftigkeit, mit der er auf dem Platz war, die extra Läufe, die er gemacht hat und wie er sich nach dem Training oder nach dem Spiel verhalten hat! Lewandowski war allerdings der Schlimmste. Seine Frau ist Ernährungsberaterin für Sportler. Er aß morgens Müsli mit heißem Wasser. Ich spürte sofort, dass es bei Bayern anders war."

Dante spielte von 2012 bis 2015 für die Bayern und gewann mit ihnen die Champions League. Dass er auch im fortgeschrittenen Alter noch in Frankreich Spitzenleistungen bringt, führte der Brasilianer auf seinen gesunden Schlaf zurück: "Meine Mutter sagte früher zu mir, wenn ich nicht früh ins Bett ginge, bekäme ich Albträume. Also ging ich immer zwischen 21 und 21.30 Uhr ins Bett. Das habe ich bis heute beibehalten." Ausnahmen mache er nur, wenn große Spiele in der Champions League anständen, so Dante.