FC Bayern München, News und Gerüchte: Droht Noussair Mazraoui der Rauswurf? - Maxabi-Präsident tadelt FCB

FC Bayern München, News: Droht Mazraoui der Rauswurf?

Noussair Mazraoui droht beim FC Bayern München aufgrund seiner pro-palästinensischen Instagram-Beiträge offenbar der Rauswurf. Laut Süddeutscher Zeitung gäbe es innerhalb des Klubs Zweifel daran, ob der 25-jährige Rechtsverteidiger noch zu halten ist.

Mazraoui reist am Mittwoch von der marokkanischen Nationalmannschaft nach München. "Nach seiner Rückkehr ist ein ausführliches persönliches Gespräch mit der Klubführung in München vorgesehen", ließ der FC Bayern über die DPA mitteilen. Am Gespräch teilnehmen sollen der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen sowie Sportdirektor Christoph Freund.

Der FC Bayern möchte bei der anstehenden Jahreshauptversammlung seine Klubsatzung mit einem Passus erweitern, der in diesem Fall Relevanz hätte. Demnach würde das "Offenbaren einer Gesinnung", die mit den Klubwerten unvereinbar ist, zum Vereinsausschluss führen. Der FSV Mainz 05 suspendierte am Dienstag seinen Spieler Anwar El Ghazi, der sich bei Instagram ebenfalls mit Palästina solidarisierte.

Bei Marokkos 3:0-Sieg gegen Liberia am Dienstag war Mazraoui aufgrund von muskulären Probleme nicht zum Einsatz gekommen. Laut Trainer Walid Regragui sei die Verletzung aber "nicht sehr schlimm", es soll sich um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben.