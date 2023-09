Zum Auftakt des 4. Bundesliga-Spieltags kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. SPOX liefert Euch alle Informationen zu der Übertragung der Partie und erklärt Euch, wo Ihr das Spitzenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Das Spitzenspiel am 4. Spieltag der Bundesliga bestreiten am heutigen Freitag, den 15. September, der FC Bayern München und Bayer Leverkusen. Die Begegnung wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort der Begegnung dient die Allianz-Arena in München.

FC BAYERN MÜNCHEN - BAYER LEVERKUSEN AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte: So ließt sich die Bilanz des FC Bayern Münchens vor dem 4. Spieltag der Bundesliga. An der Spitze der Tabelle stehen die Bayern aktuell dennoch nicht, denn der heutige Gegner aus Leverkusen ist nach drei Spieltagen ebenfalls ungeschlagen und weißt gleichzeitig die leicht bessere Tordifferenz auf.

Relativ locker siegten die Bayern an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen gegen Werder Bremen und den FC Augsburg. Am vergangenen Spieltag hatten Harry Kane und Co. gegen Borussia Mönchengladbach jedoch deutlich mehr Mühe.

Bayer Leverkusen hingegen siegte am 2. Spieltag souverän gegen die Borussia mit 3:0. Drei Punkte holte das Team von Xabi Alonso zudem gegen RB Leipzig und den SV Darmstadt 98. Behauptet Bayer Leverkusen am heutigen Abend die Tabellenführung oder rückt der FC Bayern München auf den ersten Rang in der Liga vor?

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane

Ulreich - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - L. Sané, T. Müller, Gnabry - H. Kane Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Wirtz - Boniface

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream

DAZN zeigt am heutigen Abend das Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen exklusiv im TV und Livestream. Auf DAZN 1 starten die Vorberichte zum Spiel um 19.45 Uhr. Für den TV-Sender sind heute Moderator Alex Schlüter, Kommentator Max Siebald, Experte Michael Ballack sowie der Reporter Daniel Herzog im Einsatz.

Im Livestream überträgt DAZN das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ebenfalls live und in voller Länge. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App.

© getty Wie schlagen sich Harry Kane und Co. gegen Bayer Leverkusen?

DAZN bietet Euch mit DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World die Wahl zwischen gleich drei Abo-Varianten. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, die NBA, die NFL und noch viele weitere Sporthighlights. Ein DAZN-Abonnement kostet Euch zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro im Monat.

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: Bundesliga, 4. Spieltag

Bundesliga, 4. Spieltag Duell: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen Datum: 15. September

15. September Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen heute live, Übertragung: Bundesliga im Liveticker

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen verfolgt SPOX am Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Rasen. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 4. Spieltag: Die Tabelle