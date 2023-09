Bayer Leverkusen - SV Darmstadt 98 5:1: Souveräner Sieg! B04 schießt sich an die Spitze

Standesgemäßer Sieg für Bayer Leverkusen. Der Werksklub gab auch Aufsteiger Darmstadt 98 mit 5:1 (1:1) das Nachsehen und steht mit neun Punkten zunächst an der Tabellenspitze. Torjäger Victor Boniface traf wieder zweimal.

Victor Boniface wird immer mehr zum Schrecken für die gegnerischen Abwehrreihen in der Fußball-Bundesliga. Der 22-jährige Nigerianer war einmal mehr als Doppelpacker der Wegbereiter für einen klaren Erfolg von Bayer Leverkusen. Der Werksklub gewann 5:1 (1:1) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 und drehte vor allem in der zweiten Hälfte richtig auf.

"Er bringt Körperlichkeit mit und ist schwer zu verteidigen", lobte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes bei Sky den neuen Bayer-Torjäger Boniface, der nach drei Spielen schon vier Treffer auf dem Konto hat.

Dass Bayer in den zweiten 45 Minuten die Lilien nicht mehr aus der Umklammerung lassen wollte, war die Marschroute von Trainer Xabi Alonso. "Wir wollten in der zweiten Halbzeit einfach mehr Druck entfachen und vor allem im letzten Drittel gefährlicher werden. Die Mannschaft ist sehr ambitioniert und fokussiert", meinte Rolfes.

Alonso genoss den klaren Sieg gegen die Hessen, verteilte Küsschen und Applaus in Richtung Tribüne. Zusammen mit den Spielern wurde er vor dem Fanblock gefeiert. "Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey", skandierten die Bayer-Anhänger.

Boniface (21./61.), der schon in der Vorwoche beim 3:0 in Mönchengladbach doppelt getroffen hatte, sowie Exequiel Palacios (49.), Nationalspieler Jonas Hofmann (67.) und Adam Hlozek (83.) sorgten vor 30.210 Zuschauern in der ausverkauften BayArena für die Tore des Favoriten.

Erst zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte nach 2003 und 2013 gewann Bayer alle drei Auftaktpartien in der Bundesliga. Oscar Vilhelmsson erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste (25.).

Bayer Leverkusen vs. SV Darmstadt: Boniface überragt

Angeführt von der Schaltzentrale um Granit Xhaka und DFB-Spieler Florian Wirtz kombinierte sich Bayer in den Anfangsminuten mühelos durch die Reihen der Darmstädter. Die Führung entstand jedoch kurios: Gäste-Kapitän Fabian Holland und Fabian Nürnberger rasselten nach einer eigenen Ecke zusammen, Boniface hatte ab der Mittellinie fast freie Bahn und vollendete mit einem feinen Lupfer über Lilien-Keeper Marcel Schuhen hinweg zur Führung.

Doch der Underdog antwortete prompt. Einen Freistoß von Holland verlängerte Christoph Klarer auf den zweiten Pfosten, Vilhelmsson musste nur noch einköpfen.

Leverkusen zeigte sich kurzzeitig beeindruckt, mit Jonathan Tah, Palacios und Xhaka sahen gleich drei zentrale Bayer-Spieler recht früh in der Partie die Gelbe Karte. Leverkusen blieb zwar feldüberlegen, hatte außer einem Distanzschuss von Xhaka (34.), der Schuhen zu einer Glanzparade zwang, bis zur Pause offensiv wenig anzubieten.

Unverändert ging es in den zweiten Durchgang. Leverkusen legte einen Gang zu - und traf sofort: Palacios hatte aus 15 Metern zu viel Platz, sein Abschluss wurde von gleich zwei Lilien-Spielern abgefälscht und damit unhaltbar für Schuhen.

Diesmal konnten die Gäste nicht antworten. Stattdessen verwertete der starke Boniface ein feines Zuspiel von Wirtz, Hofmann machte auf Vorlage des bärenstarken Mittelstürmers aus Nigeria endgültig alles klar. Hlozek setzte den Schlusspunkt.

wird geladen

Bayer Leverkusen vs. SV Darmstadt: Die Daten zum Spiel

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah (72. Stanisic), Tapsoba - Frimpong (72. Tella), Palacios (65. Andrich), Xhaka (80. Mbamba), Grimaldo - Hofmann, Wirtz (80. Hlozek) - Boniface. - Trainer: Alonso

Darmstadt: Schuhen - Klarer, Zimmermann (68. Maglica), Isherwood (58. Stojilkovic) - Bader, Franjic, Nürnberger (26. Karic) - Mehlem (69. Kempe), Holland - Pfeiffer, Vilhelmsson (58. Skarke). - Trainer: Lieberknecht

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Tore: 1:0 Boniface (21.), 1:1 Vilhelmsson (25.), 2:1 Palacios (49.), 3:1 Boniface (61.), 4:1 Hofmann (67.), 5:1 Hlozek (83.)

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Gelbe Karten: Tah (2), Palacios, Xhaka - Vilhelmsson, Klarer (2)