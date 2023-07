Leon Goretzkas Aufstieg und Fall beim FC Bayern München: Was ist da nur passiert?

Im Laufe der Triple-Saison 2019/20 entwickelte sich Leon Goretzka (28) beim FC Bayern München rasant zum Leistungsträger und Führungsspieler, nun gilt er plötzlich als verzichtbarer Verkaufskandidat. Was ist da nur passiert?

Der gleichaltrige Joshua Kimmich kam damals übrigens kaum in den Genuss von Goretzkas Tipps - er spielte in diesen Altersklassen keine ernsthafte Rolle. Mittlerweile gilt Kimmich trotz aller ( oftmals unberechtigter ) Kritik und den zuletzt aufgekommenen Gerüchten um einen möglichen Abgang vom FC Bayern als Schlüsselfigur des deutschen Fußballs. Als Kapitän der Zukunft.

Leon Goretzka ist es gewohnt, älter zu wirken als er eigentlich ist. Das fing schon zu Teenager-Zeiten an, in der deutschen U16- und U17-Nationalmannschaft. "Leon war der unstrittige Leader im Team", erinnerte sich sein damaliger Trainer Stefan Böger mal im Interview mit SPOX und GOAL . "Er war vom ersten Tage an derjenige, dem alle anderen zuschauten und zuhörten."

© getty

Leon Goretzkas schwächste Saison beim FC Bayern

Goretzkas fünfte Saison beim FC Bayern war in der Tat seine schwächste. Zeigte er in der Hinrunde noch einige gute Auftritte, baute er vor allem seit der Amtsübernahme von Trainer Thomas Tuchel bedenklich ab. "Natürlich waren auch schlechte Leistungen dabei - mehr, als man es von mir gewohnt ist", sagte er selbstkritisch bei Sport1.

Bei den Champions-League-Viertelfinals gegen Manchester City durfte Goretzka noch durchspielen, dann verlor er seinen Stammplatz. Beim alles entscheidenden letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln wurde er nur 14 Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder ausgewechselt. Jamal Musialas Meistertitel-bringender Treffer erlebte er von der Bank.

An Stellenwert eingebüßt hat Goretzka beim FC Bayern dem Vernehmen nach nicht nur durch die Ankunft von Tuchel, sondern auch durch den Abschied von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Als dessen erster Neuzugang genoss Goretzka laut tz intern stets die volle Unterstützung Salihamidzics.

Im Trainingslager am Tegernsee empfahl man Goretzka in der Fußball-Geheimsprache, über einen Transfer nachzudenken. Tuchel wollte nicht versichern, dass Goretzka nach der sommerlichen Transferperiode noch im Kader des FC Bayern stehen wird: "Für Leon war es mit Sicherheit ein unbefriedigendes Ende der Saison. Nicht nur im letzten Spiel, in der letzten Phase. Nicht nur für ihn, für uns auch."

Angeblich beschäftigt sich Manchester United mit einer Verpflichtung, gehandelt wird er aber auch bei Mittelklasse-Klubs wie West Ham United. Obwohl Goretzka selbst einen Verbleib anstrebt, würde ihn der FC Bayern fünf Jahren nach seiner Ankunft bei einem Angebot in Höhe von 40 bis 50 Millionen Euro wohl abgeben.

FC Bayern München: Wie Goretzka die Corona-Pause perfekt ausnutzte

Nach Lehrjahren bei seinem Jugendklub VfL Bochum und dem internationalen Durchbruch beim Revier-Nachbarn FC Schalke 04 wechselte Goretzka 2018 im Alter von 23 Jahren ablösefrei zum FC Bayern. Als Leistungsträger war er damals nicht direkt eingeplant, bei der missratenen WM in Russland hatte er in der Nationalmannschaft zuvor nur eine Nebenrolle gespielt. In München musste Goretzka in einem hochkarätig besetzten Mittelfeld mit Thiago Alcántara, Javi Martínez, James und Corentin Tolisso um seinen Platz kämpfen.

Goretzka selbst erklärte bei seiner Ankunft, dass er zwar "relativ flexibel" einsetzbar sei, aber "am liebsten auf der Achterposition" spiele. Der damalige Trainer Niko Kovac testete ihn auch in ungewohnten Rollen, beispielsweise als Linksverteidiger, seitlichen Mittelfeldspieler oder klassischen Zehner. Meist agierte Goretzka versetzt vor Thiago und/oder Martínez als Achter. Er sammelte in seiner Premierensaison überraschend viele Einsatzminuten, mehr sogar als in allen folgenden Spielzeiten.

In der Triple-Saison 2019/20 war Goretzka bis zur Corona-Pause oftmals Rotationsopfer, sofern er wegen irgendeiner Blessur nicht gerade ohnehin fehlte. Die Pandemie-bedingte Unterbrechung nutzte Goretzka dann aber besser als jeder andere Profi. Innerhalb weniger Wochen verwandelte sich der bis dahin schmächtige Schlacks in eine durchtrainierte Maschine.

Plötzlich strahlte Goretzka eine beeindruckende Präsenz aus, glänzte mit seiner unvergleichlichen Dynamik und Torgefahr wie nie zuvor. Plötzlich war er unumstritten gesetzt. Nach dem Restart stand er auf dem Weg zum Triple in jedem Spiel in der Startelf. In Abwesenheit des verletzten Thiago bildete Goretzka zunächst gemeinsam mit Kimmich die Doppelsechs. Just als Thiago zurückkehrte, fiel Benjamin Pavard aus. Goretzka bekam mit Thiago einen neuen Mittelfeld-Partner, Kimmich half als Rechtsverteidiger aus.