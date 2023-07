FC Bayern München: So könnte der FCB das Torwart-Dilemma auflösen

Fast täglich wird ein neuer Torwart beim FC Bayern München gehandelt. Dabei scheint noch gar nicht klar, nach welchem Profil der FCB eigentlich sucht. Der Rekordmeister steckt in einem Dilemma.

David Raya ist der nächste Torwart, an dem der FC Bayern angeblich Interesse haben soll . Der 27 Jahre alte Spanier steht aktuell beim FC Brentford in der englischen Premier League unter Vertrag. Obwohl dieser nur noch bis nächsten Sommer läuft, soll sich der Klub laut Transfer-Experte Fabrizio Romano eine Ablöse von stolzen 47 Millionen Euro vorstellen.

Das erweckt den Eindruck, als sei der Weltmeister-Torwart noch nicht so weit wie erhofft. Auch wenn Neuer selbst versucht zu beruhigen. Bei der Saisoneröffnung des Rekormeisters in der Allianz Arema rief er den Fans zu: "Mir geht es sehr gut. Ich bin auf einem guten Weg und arbeite hart an meinem Comeback." Neuer beschwichtige weiter: "Ich freue mich auf die kommende Saison und arbeite hart daran, dass ich schnell wieder zurückkehren kann."

Alles hängt an Manuel Neuer. Der Kapitän der Münchner muss seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember weiter pausieren. Um den Fortschritt seiner Genesung gibt es Unklarheiten. Den Saisonstart wird Neuer auf jeden Fall verpassen. Im Trainingslager am Tegernsee waren Aufnahmen von Neuers Trainingseinheiten sogar untersagt.

© getty

FC Bayern - Option 1: Erfahrener Torwart als Backup

Doch schon im Winter vertraute man nicht auf Ulreichs Qualitäten und holte mit Sommer einen erfahrenen, sehr guten Bundesliga-Torwart. In die gleiche Kategorie würde auch der 33 Jahre alte Baumann fallen. Ihn könnte man bedenkenlos in der Bundesliga einsetzen, ob er die Bayern in den großen Champions-League-Spielen retten könnte, wäre aber fraglich.

So war es ja auch in der vergangenen Rückrunde bei Sommer. In der Bundesliga leistete sich der Schweizer keine großen Fehler, in der CL schieden die Bayern trotzdem im Viertelfinale aus. Daran trug Sommer keine Schuld, aber er konnte mit seinen Paraden eben auch nicht das Aus gegen ManCity verhindern. Das hätte Ulreich vielleicht sogar genauso gut hinbekommen.

Auch Bono, der bei der WM in Katar glänzte, wäre aufgrund seines Alters von 32 Jahren kein Mann für die Zukunft, sondern ein international erfahrener Keeper, der auch in großen Spielen Neuer vertreten könnte. Die gleiche Idee verfolgten die Bayern ja, als man Pepe Reina 2014 als Ersatzkeeper verpflichtete. Das Problem bei den erfahrenen Keepern: Sie sind oft nicht billig. Für Sommer bezahlten die Bayern beispielsweise um die zehn Millionen Euro. Wird Neuer schnell wieder fit und der neue Torwart sitzt nur auf der Bank, können diese Millionen durchaus schmerzhaft sein.

Hier zeigt sich das Dilemma: Die Bayern können fürs Tor entweder einen Routinier holen, der jederzeit verlässlich für Neuer einspringen kann. Oder einen jüngeren Torhüter, dem man zutrauen würde, von Neuer die Nummer 1 beim FCB zu übernehmen.