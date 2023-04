FC Bayern: Ex-Profi Thomas Strunz kritisiert FCB-Kaderplanung von Hasan Salihamidzic scharf

Ex-Profi Thomas Strunz hat Hasan Salihamidzic scharf kritisiert. Gegenüber Bild bemängelte der 55-Jährige die Kaderplanung des Bayern-Sportvorstands.

"Ich will nicht sagen, Brazzo ist überfordert. Sicherlich hat man es verpasst, einen gleichwertigen Ersatz nach dem Abgang von Robert Lewandowski zu verpflichten. Es geht um einen Prozess, seitdem Salihamidzic da ist", sagte Strunz.

Und diesen Prozess seit Salihamidzics Amtsantritt 2017 sieht Strunz, der mit den Bayern fünfmal Deutscher Meister und 2001 Champions-League-Sieger wurde, sehr kritisch.

"Wenn ich mir damals den Kader angeschaut habe und welche Spieler da im Kader standen, die das 'Mia-san-mia'-Gefühl getragen haben und auch das Gefühl auf dem Platz gezeigt haben", so Strunz. "Heute haben wir eine talentierte Truppe, die aber dieses Gefühl nicht mehr ausstrahlt."

Auch der überraschende Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel "muss hinterfragt werden", forderte Strunz.

Strunz vermisst Leader: "Ich sehe keine Achse"

Der Ex-Nationalspieler (41 A-Länderspiele) sieht nahezu in allen Mannschaftsteilen Verbesserungspotenzial und vermisst Führungsspieler: "Ich sehe keine Achse, wie das früher der Fall war, die sich in kritischen Zeiten auch mal hinstellt und sagt: 'Wir sind der FC Bayern und es ist egal, wo wir spielen, weil wir überall gewinnen.'"

Der FC Bayern hat in den vergangenen Wochen unter Tuchel zwei von drei Titeln verspielt. Im DFB-Pokal-Viertelfinale unterlag der Rekordmeister dem SC Freiburg, in der Champions League war gegen Manchester City Endstation.

Auch in der Bundesliga blieb der Effekt des Trainerwechsels aus. Zuletzt präsentierten sich die Bayern beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim und bei der 1:3-Pleite beim FSV Mainz 05 schwach.

Nach dem Remis von Borussia Dortmund am Freitag beim VfL Bochum winkt den Münchnern am Sonntag dennoch die Rückkehr an die Tabellenspitze. Dazu muss der Titelverteidiger beim Tabellenletzten Hertha BSC gewinnen (15.30 Uhr im Liveticker).