FC Bayern München: FCB nimmt offenbar Aston-Villa-Torjäger Watkins ins Visier

Der FC Bayern beobachtet Stürmer Ollie Watkins von Aston Villa. Das berichtet der Mirror. Demnach hätte der deutsche Rekordmeister einen Scout zu Villas Spiel gegen Fulham (1:0) am vergangenen Dienstag geschickt. In jener Partie ging der formstarke Angreifer allerdings leer aus.

Die Bayern suchen einen Stürmer für die neue Saison. Bislang werden vornehmlich Harry Kane (Tottenham Hotspur), Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) gehandelt. Watkins ist im Verhältnis kein ganz großer Name, allerdings aktuell einer der formstärksten Angreifer Europas.

In 35 Pflichtspielen dieser Saison erzielte Watkins 15 Tore und lieferte 6 Assists. In den vergangenen Wochen ist er in überragender Verfassung und markierte seit dem Trainerwechsel von Steven Gerrard zu Unai Emery zuverlässig Treffer um Treffer. So hatte er zwischenzeitlich einen Lauf von elf Toren in zwölf Premier-League-Partien.

Villas Teammanager Emery sagte über die Situation in seinem Angriff und mögliche Transfers: "Ich rate jedem Spieler, unser Momentum professionell zu nutzen, uns zu verbessern und nur an Fußball zu denken. Watkins setzt das gut um und ist ein gutes Beispiel. (...) Mit Watkins sind wir zufrieden, er entwickelt sich, und wir möchten ihn behalten."

Trotzdem wünsche er sich noch einen Spieler für das Sturmzentrum: "Ich will eine stärkere Mannschaft mit jeweils zwei Spielern pro Position."

Ein Schnäppchen wird Watkins bei einem möglichen Transfer im Sommer nicht. Aston Villa überwies 2020 34 Millionen Euro Ablöse für den 27-Jährigen an Aston Villa. Zuvor hatte Watkins bei Exeter City gespielt. Der Vertrag des englischen Nationalspielers (sieben Einsätze, zwei Tore) beim Traditionsklub aus Birmingham läuft noch bis 2025.

Die Bayern treffen am Sonntag in der Bundesliga auf Schlusslicht Hertha BSC und haben die Chance, die Tabellenführung in der Bundesliga wieder zu erobern. Watkins und Aston Villa reisen derweil zum Premier-League-Kracher gegen Manchester United ins Old Trafford.