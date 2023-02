FC Bayern München: Winterliches Treiben bei den Reserve-Leihspielern

Bei den Leihspielern von der Reserve des FC Bayern München hat sich in der Winter-Transferperiode einiges getan: Zwei wechselten bereits den Klub - und ein dritter dürfte noch folgen.

Der österreichische Erstligist Austria Klagenfurt entwickelte sich zuletzt zu einer kleinen Außenstelle des FC Bayern München. In Hoffnung auf ein bisschen Spielpraxis im Profifußball verliehen die Münchner bereits mehrere Talente nach Klagenfurt.

Zurückzuführen ist die gute Beziehung zwischen den beiden Klubs auch auf Kontakte verschiedener Führungspersönlichkeiten. Campus-Leiter Jochen Sauer arbeitete während seiner Zeit bei RB Salzburg etwa mit Klagenfurts Chefscout Manfred Linzmaier zusammen. Sauer betonte die "konstruktiven und vertrauensvollen Gespräche" zwischen den beiden Klubs.

Den Anfang des Spieleraustauschs machte 2021 Alex Timossi Andersson, der sich in Klagenfurt sofort einen Stammplatz eroberte und großen Anteil am Aufstieg der Austria hatte. Nach einer starken Bundesligasaison holte der FC Bayern den mittlerweile 22-jährigen Schweden zurück, nur um ihn für 550.000 Euro an den SC Heerenveen zu verkaufen.

In die laufende Spielzeit startete Klagenfurt mit gleich drei Leihgaben des FC Bayern: Der chinesische Keeper Liu Shaoziyang (19) sowie die beiden Mittelfeldspieler Emilian Metu (19, Österreich) und Daniel Francis (19, Nigeria) spielen bei der aktuell sechstplatzierten Austria aber gar keine Rolle.

FC Bayern: Liu Shaoziyang dürfte zum GAK wechseln

Shaoziyang war vor einem Jahr vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns nach München gewechselt und zum ersten Chinesen der Klubgeschichte avanciert. Kurz darauf verlieh ihn der FC Bayern nach Klagenfurt. Als Nicht-EU-Ausländer ist Shaoziyang für die Reserve in der Regionalliga Bayern nicht spielberechtigt. Ausnahmen gibt es diesbezüglich lediglich für Spieler aus ausgewählten Ländern wie den USA, Kanada, Japan oder Südkorea.

Für einen Einsatz bei Klagenfurts Bundesliga-Mannschaft reichte es seitdem nicht. In der Hinrunde stand Liu immerhin regelmäßig im Tor der viertklassigen Reserve und bekam eine Einladung zur chinesischen U20-Nationalmannschaft. Dennoch dürfte der eigentlich bis Sommer gültige Leihvertrag nach Informationen von SPOX und GOAL noch im Winter abgebrochen werden - und der Spieler an den österreichischen Zweitligisten Grazer AK weitergereicht werden.

Ein solcher Transfer wäre möglich, weil das Transferfenster in Österreich noch bis zum 6. Februar geöffnet ist. Der Grazer Traditionsklub kämpft aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga - und verstärkte sich dafür bereits mit einem anderen Spieler des FC Bayern: Lenn Jastremski.

Der 22-jährige Stürmer war eigentlich für die ganze Saison an den Drittligisten Erzgebirge Aue ausgeliehen, zog wegen mangelnder Spielpraxis am Deadline Day aber kurzerhand nach Graz weiter. "Ich freue mich, dass wir mit Lenn einen sehr gut ausgebildeten Stürmer bekommen, der mit seiner Physis und Schnelligkeit unserem Spiel sehr gut tun wird", sagte GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg.

FC Bayern: Nick Salihamidzic hat einen neuen Klub

Unwahrscheinlich aber nicht gänzlich auszuschließen ist, dass sich auch bei Lius Kollegen Metu noch etwas tut. Nach einer Saison als Ergänzungsspieler in der Reserve des FC Bayern hatte er sich Einsatzchancen in Klagenfurts Bundesliga-Mannschaft ausgerechnet. Metu kam aber lediglich zu einem zweiminütigen Kurzeinsatz und spielte ansonsten wie Liu für die viertklassige Reserve. Beim Winter-Trainingslager der Austria in Slowenien fehlten beide im Kader.

Bereits im November wurde die Leihe von Nick Salihamidzic vorzeitig abgebrochen. Der Sohn von Sportvorstand Hasan hatte eigentlich bis Ende 2023 beim MLS-Klub Vancouver Whitecaps unterschrieben, setzte sich dort aber nicht einmal bei der Reserve durch. Als "großen Fehler" bezeichnete der 19-jährige Rechtsverteidiger den Wechsel in einem Video auf Instagram. In der Rückrunde spielt er beim italienischen Zweitligisten Cosenza Calcio.

FC Bayern: So läuft es bei den übrigen Reserve-Leihspielern

Ansonsten sind aktuell noch vier weitere Reserve-Spieler des FC Bayern verliehen. Innenverteidiger Jamie Lawrence (20) darf beim Zweitligisten 1. FC Magdeburg gelegentlich mitspielen; Mittelfeldspieler Torben Rhein (20) erkämpfte sich beim österreichischen Erstligisten Austria Lustenau vor der Winterpause einen Stammplatz; Stürmer Marvin Cuni (21) bekommt beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken regelmäßig Spielpraxis.

Sarpreet Singh (23) kam in der Hinrunde für Jahn Regensburg dagegen gar nicht zum Einsatz. Der Zweitligist meldete den neuseeländischen Offensivspieler nicht rechtzeitig an, weshalb er über keine Spielberechtigung verfügte. Erst beim Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga feierte er am vergangenen Wochenende per Einwechslung sein Saison-Debüt.

Vollzogen wurde in der Winterpause unterdessen die Verpflichtung des japanischen Mittelfeldspielers Taichi Fukui (18). Er könnte sein Debüt beim Rückrundenauftakt der Regionalliga Bayern am 24. Februar gegen Tabellenführer SpVgg Unterhaching feiern. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz rangiert aktuell auf Platz sechs, der Rückstand auf Haching beträgt bereits 22 Punkte.