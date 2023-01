Nick Salihamidzic beim FC Bayern München: Viele Tweets und eine abgebrochene Leihe

Nick Salihamidzic schaffte es in seiner noch jungen Karriere bisher eher mit Tweets, als mit sportlichen Leistungen in die Schlagzeilen: Nachdem seine Leihe zur Reserve der Vancouver Whitecaps vorzeitig abgebrochen wurde, ist die Zukunft des 19-jährigen Sohns von Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München unklar.

Mal wird Bouna Sarr via Emoji als GOAT bezeichnet, mal gegen den abgewanderten Robert Lewandowski gestichelt: Nick Salihamidzics Twitter-Account ist durchaus unterhaltsam. In erster Linie geht es dem 19-Jährigen darum, die Arbeit seines viel gescholtenen Vaters zu würdigen oder zu verteidigen. Je nachdem, was gerade erforderlich ist. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat bei etlichen Münchner Fans bekanntlich einen eher schweren Stand.

Nachdem der FC Bayern München die frühsommerliche Transfer-Offensive von Borussia Dortmund mit den Verpflichtungen von Sadio Mané und Matthijs de Ligt gekontert hatte, spottete Nick Salihamidzic: "Wer wird Deutscher Meister, BVB Borussia. Wer wird Deutscher Meister? Nur der BVB."

Kurz darauf löschte er den Tweet wieder und gab eine längere Erklärung ab: War gar nicht böse gemeint, er wolle nur die guten Transfers seines Vaters hervorheben - nachdem dieser von "den Medien und von Fans so durch den Dreck gezogen" worden sei.

Nick Salihamidzic war beim Reserve-Trainingsauftakt dabei

Nick Salihamidzic selbst durchlief die Jugendabteilung des FC Bayern, ehe er im vergangenen Sommer von der Münchner Reserve nach Kanada zur Zweitvertretung des MLS-Klubs Vancouver Whitecaps wechselte. "Halbes Jahr um fit zu werden, dann MLS", kündigte der 19-jährige Rechtsverteidiger durchaus ambitioniert bei Twitter an.

Seitdem ist ein halbes Jahr vergangen: Salihamidzic spielt aber nicht MLS, stattdessen ist er zurück in München. Die eigentlich bis Ende 2023 angedachte Leihe wurde bereits im November vorzeitig abgebrochen. Als "großen Fehler" bezeichnete er den Wechsel in einem Video auf Instagram. Beim Trainingsauftakt der Reserve am Montag war Salihamidzic dabei. Seine Zukunft in München trotz Vertrags bis 2025 ist aber unklar, angeblich will er sich noch im Winter einen neuen Klub suchen.

Das erste Rückrundenspiel der Reserve in der Regionalliga Bayern steigt erst am 24. Februar gegen den Tabellenführer SpVgg Unterhaching. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz, der im November den zu River Plate gewechselten Martin Demichelis ersetzt hat, ist aktuell Sechster. Auf Salihmaidzics Position rechts hinten war in der Hinrunde Angelo Brückner gesetzt.

© imago images

Nick Salihamidzic enttäuschte bei der Reserve von Vancouver

Dass Salihamidzic im Sommer ausgerechnet in Vancouver landete, lag an den guten Beziehungen zwischen den beiden Klubs. 2019 wechselte der damals 19-jährige Alphonso Davies von Vancouver nach München und avancierte mit einer Ablösesumme von zehn Millionen Euro zum teuersten Verkauf der Klubgeschichte.

Mittlerweile haben die Whitecaps mit dem Kölner Axel Schuster einen deutschen Geschäftsführer. Vor seinem Engagement in Kanada arbeitete Schuster für den FSV Mainz 05 und den FC Schalke 04. Dank seiner Kontakte in die Heimat verpflichtete er bereits mehrere deutschsprachige Spieler: Neben Salihamidzic beispielsweise auch Florian Jungwirth, Julian Gressel und Alessandro Schöpf.

Sie alle spielen für die MLS-Mannschaft, Salihamidzic schaffte es im Herbst aber nur zu fünf Einsätzen für die Reserve in der drittklassigen MLS Next Pro, wo sich die Zweitvertretungen der Erstligisten messen. Viermal stand Salihamidzic als rechter Außenbahnspieler im 3-5-2-System in der Startelf, wurde aber jeweils ausgewechselt - einmal sogar vor der Pause. Vier der fünf Spiele gingen verloren, seine Mannschaft verpasste im Herbst die Playoffs.

"Er hatte mit dem Niveau in der MLS Next Pro zu kämpfen und wurde von anderen Spielern auf der gleichen Position übertrumpft", sagt Samuel Rowan vom Whitecaps-Blog Eighty Six Forever zu SPOX und GOAL. "Nach der Saison war klar, dass er wenige Chancen haben würde, es in die erste Mannschaft zu schaffen."

Nick Salihamidzics Cousin spielt auch beim FC Bayern

Auch beim FC Bayern, dem er sich 2015 von der SpVgg Unterhaching angeschlossen hatte, deutete vor seinem zwischenzeitlichen Abschied wenig auf einen Sprung zur Profimannschaft hin. Salihamidzic absolvierte in der vergangenen Saison nur zwei Spiele für die Reserve in der Regionalliga und ein paar weitere für die U19. Bedingt war die geringe Spielzeit auch durch Verletzungsprobleme: Er musste sich einer Nasenoperation unterziehen und litt unter einer Knieverletzung.

Gene für eine Fußballerkarriere hat Salihamidzic eigentlich reichlich - und zwar nicht nur von seinem Vater, zu dem er eine innige Beziehung pflegt. Nick Salihamidzics Mutter ist Esther Copado, die Schwester des ehemaligen Bundesligaspielers Francisco Copado - einst für Salihamidzics Ex-Klub Unterhaching aktiv.

Francisco Copado hat übrigens auch einen Sohn: Der 19-jährige Lucas spielt aktuell ebenfalls für die Reserve des FC Bayern. Er kam auch schon für deutsche U-Nationalmannschaften zum Einsatz. Salihamidzic wäre theoretisch für Deutschland, Spanien sowie Bosnien und Herzegowina spielberechtigt, wartet aber noch auf eine Berufung.

Nick Salihamidzic: Seine Leistungsdaten